Commissione UE autorizza acquisto di Oaktree da parte di Brookfield
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Oaktree Capital Group Holdings degli Stati Uniti da parte di Brookfield del Canada. L'operazione riguarda principalmente la gestione di fondi.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il limitato impatto sulla struttura del mercato. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
(Teleborsa) 05-03-2026 13:13
