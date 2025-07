Commercialisti over 65 esentati dalla formazione

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Unalle diverse stagioni della vita professionale". Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,definisce così le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate oggi "che puntano a". Tra le novità più significative l'esonero totale dall'obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento. La misura riguarda l'intero ammontare dei crediti richiesti — 90 nel triennio — e rappresenta un "riconoscimento concreto al valore di un'intera carriera spesa con dedizione nella professione".Il testo saràper il parere vincolante e, se approvato, entrerà in vigore il primo gennaio 2026.Rilevante anche l'introduzione di una: i genitori di bambini tra uno e sei anni potranno beneficiare di una riduzione di 45 crediti formativi nel triennio, da fruire a scelta tra madre e padre. "Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana", commenta de Nuccio.Il regolamento aggiornato inserisce inoltre lain linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria "oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche". Rivisti infine anche i criteri per l'autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'offerta formativa."Con queste modifiche – commenta– rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati:. L'introduzione della materia "" rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria"."Queste scelte confermano un. Perché la professione vive nella realtà quotidiana dei colleghi, e proprio lì il Consiglio nazionale sceglie di essere presente. In un tempo che spesso impone obblighi svuotati di senso, questa riforma restituisce valore all'essenziale", conclude de Nuccio.30-07-2025 18:27