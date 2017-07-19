Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Cina, segnali divergenti ad agosto tra rallentamento vendite e accelerazione produzione industriale

            News Image (Teleborsa) - Ad agosto, la spesa dei consumatori e gli investimenti in Cina sono rimasti stagnanti, nonostante la produzione industriale sia migliorata più del previsto, segno di una crescente spaccatura all'interno dell'economia che potrebbe complicare le decisioni delle autorità in merito a eventuali ulteriori misure di stimolo.

            In particolare, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,4% annuo, un dato inferiore al +0,8% del consensus e in rallentamento rispetto al +0,6% di luglio. Gli investimenti in immobilizzazioni sono scesi del 7,2% nei primi otto mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, leggermente più del previsto. Il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente al 5,3% rispetto al 5,2% atteso e del mese precedente.

            Diversamente, la produzione industriale è cresciuta del 5,2% ad agosto, superando le aspettative (+4,8%) e accelerando rispetto al +4,5% di luglio, trainata dalla crescita a doppia cifra delle esportazioni e dalla domanda di prodotti legati all'intelligenza artificiale.

            Il portavoce dell'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS), Fu Linghui, ha affermato che gli ultimi dati mostrano "una stabilità economica complessiva". Intervenendo a una conferenza stampa a Pechino, ha tuttavia messo in guardia contro l'impatto negativo dei conflitti all'estero e lo squilibrio tra un'offerta forte e una domanda debole.

            (Teleborsa) 15-09-2026 08:37


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.