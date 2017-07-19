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            Notizie Teleborsa

            CCIAA Salerno stanzia 2 milioni per promuovere traffico passeggeri dell'aeroporto

            News Image (Teleborsa) - La Camera di Commercio di Salerno ha deliberato lo stanziamento di 2 milioni di euro per il biennio 2026-2025 a sostegno delle attività di promozione e marketing turistico per dare un impulso al traffico passeggeri dell'aeroporto di Salerno, in particolare quello proveniente dai mercati europei.

            L'iniziativa camerale nasce dalla volontà di rafforzare l'Aeroporto di Salerno, per rispondere alla necessità di diversificare i punti di accesso alla Campania, in coordinamento con lo scalo di Napoli; stimolare il mercato attraverso la combinazione tra nuove rotte e campagne promozionali mirate; garantire la massima visibilità al brand "Salerno e provincia" proprio nella fase cruciale in cui l'utente pianifica e acquista il viaggio. L'attuazione dell'intervento della Camera di Commercio di Salerno prevede una procedura di gara a evidenza pubblica.

            (Teleborsa) 26-06-2026 20:11


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