            Notizie Teleborsa

            Casa, cala il peso degli affitti: mutui stabili nel quarto trimestre 2025

            News Image (Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025 si alleggerisce leggermente il carico economico per le famiglie italiane che vivono in affitto, mentre resta invariato quello per l'acquisto con mutuo. Secondo l'ultimo studio di idealista, il tasso di sforzo per un trilocale in locazione scende dal 30% al 28% del reddito familiare; stabile al 18% quello necessario per comprare casa.

            Affitti: Napoli la più cara, ma il peso cala in molte città
            Le città metropolitane restano le più onerose: Napoli guida con il 42% del reddito destinato al canone, seguita da Roma e Venezia (39%), Milano (37%) e Firenze (34%). Biella si conferma la più accessibile (13%). Su base annua il tasso di sforzo diminuisce in 51 capoluoghi, con i cali più evidenti a Firenze (-14%), Vicenza (-11%) e Como (-10%), mentre aumenta in 23 città. A livello provinciale Milano è la più costosa (42%), Isernia la più economica (12%).

            Acquisto: Bolzano in testa, ma prevalgono i ribassi
            Per l'acquisto, Bolzano resta la città più impegnativa (37%), davanti a Venezia (35%) e Milano (31%). Napoli (28%) e Roma (27%) superano la media nazionale. Nell'ultimo anno il tasso di sforzo è diminuito in 68 città, con cali significativi a Belluno (-8%) e Barletta (-5%); stabile a Roma, in aumento in 17 capoluoghi. Anche a livello provinciale Bolzano è la più onerosa (37%), mentre Biella registra il valore più basso (5%).

            (Teleborsa) 12-02-2026 10:54


