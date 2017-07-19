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            Carburanti senza freno: benzina a 2,067 euro, gasolio a 2,177 euro

            News Image (Teleborsa) - Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti, a fronte di un petrolio che è tornato a toccare i 100 dollari al barile. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio del Mimit, in data odierna - mercoledì 9 settembre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,067 euro/l per la benzina (contro i 2,058 di ieri) e 2,177 euro/l per il gasolio (dai 2,169 euro precedenti).

            Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,152 euro/l per la verde (dai 2,143 euro di martedì) e 2,248euro/l per il gasolio (2,240 euro precedenti).


            (Teleborsa) 09-09-2026 10:18


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