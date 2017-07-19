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            Carburanti: Mimit: prezzo benzina a 2,017 euro e gasolio a 2,130 euro

            News Image (Teleborsa) - Si stabilizza il prezzo dei carburanti sulla rete stradale nazionale e in autostrada, dopo l'escalation dell'ultimo periodo, che ha visto la benzina verde sfondare il tetto dei 2 euro dietro ai nuovi record storici del diesel. E' quanto emerge dall'Osservatorio prezzi del Mimit.

            In data odierna - lunedì 31 agosto 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,017 euro/l per la benzina ed a 2,130 euro/l per il gasolio. Rispetto alla rilevazione di domenica non c'è alcuna variazione per entrambe le tipologie.

            Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self viene confermato a 2,097 euro/l per la verde, mentre il prezzo scende marginalmente a 2,204 euro/l per il diesel. da 2,205 euro di domenica.

            (Teleborsa) 31-08-2026 10:12


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