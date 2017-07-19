Carburanti, Fapi a Governo: servono misure più incisive

(Teleborsa) - "Il prezzo del gasolio è tornato ai livelli registrati prima degli effetti delle misure adottate dal governo sulle accise. È un dato che desta forteper famiglie e imprese e che impone di valutare ulteriori interventi per contenere il costo dei carburanti". Lo dichiara Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi - federazione autonoma piccole imprese, commentando gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit.

"Il prezzo medio del diesel in autostrada - riferisce - ha raggiunto oggi 2,173 euro al litro, contro i 2,170 euro di ieri, tornando esattamente al livello del 4 agosto. Sulla rete stradale nazionale il gasolio self si attesta invece a 2,099 euro al litro, rispetto ai 2,093 euro del giorno precedente". "La riduzione delle accise - sottolinea Sciotto - ha rappresentato un intervento importante del governo per contrastare l'emergenza, ma la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio. Il rischio concreto è che il costo del diesel continui a pesare in maniera insostenibile soprattutto sulle piccole imprese, sull'autotrasporto, sull'artigianato e su tutte quelle attività nelle quali il carburante costituisce una voce rilevante dei costi".

(Teleborsa)

18-08-2026 18:15