Bozza dl bollette, 315 milioni per bonus sociale luce 2026
(Teleborsa) - Per il 2026 sono previsti 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità. E' quanto prevede la bozza del decreto legge sulle bollette che dovrebbe andare la prossima settimana in Consiglio dei Ministri con le "misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas e di riduzione delle bollette elettriche in favore di famiglie e imprese".
In particolare, per quanto riguarda l'energia elettrica l'Arera emanerà una delibera per la spesa di 315 milioni che servono per il riconoscimento di un contributo straordinario di 90 euro sulla materia prima energia per i titolari di bonus sociale.
(Teleborsa) 12-02-2026 19:47
