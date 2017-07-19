Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Bonatti, finanziamento da 100 milioni di euro in pool con garanzia SACE
(Teleborsa) - Bonatti, general contractor italiano al servizio dell'industria dell'energia, ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 100 milioni di euro finalizzata al sostegno e allo sviluppo del Piano Industriale 2025–2029, presentato agli istituti di credito nel luglio scorso.
L'operazione è stata strutturata con il coordinamento di Intesa Sanpaolo e Banco BPM, in qualità di Global Coordinator, e ha visto la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti e BPER. Intesa Sanpaolo ha inoltre svolto il ruolo di Facility Agent e SACE Agent. Il finanziamento è assistito da garanzia SACE.
Le nuove risorse contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, sostenendo l'attuazione delle linee di sviluppo previste dal piano industriale: crescita dei volumi, ampliamento della presenza geografica, potenziamento della capacità produttiva e sviluppo del settore Net-Zero (idrogeno, CCUS, BESS).
Il Piano Industriale 2025–2029 si fonda su un backlog già acquisito di 4,7 miliardi di euro e prevede di superare 1,5 miliardi di euro di produzione già nel 2025, con un obiettivo di ulteriore crescita entro il 2029. Il piano si articola su direttrici di sviluppo che comprendono il rafforzamento del business storico di Pipeline e Impianti, l'espansione dei servizi di Operation & Maintenance e Well Production Services, nonché investimenti industriali mirati a supporto dei progetti in Italia e all'estero.
"Questo finanziamento rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Bonatti - dichiara il CFO Corrado Chiesa - Le risorse ottenute contribuiranno a dare piena attuazione al Piano Industriale 2025–2029, rafforzando la struttura patrimoniale e sostenendo gli investimenti previsti per lo sviluppo industriale e internazionale del Gruppo".
