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BdM Banca, assemblea approva bilancio 2025 e rinvia nomina di CdA e Collegio Sindacale
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BdM Banca, l'ex Pop. Bari oggi parte del Gruppo Mediocredito Centrale, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto. L'assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio alla parziale copertura delle perdite riportate a nuovo negli esercizi precedenti, approvando contestualmente l'utilizzo di tutte le riserve disponibili iscritte al 31 dicembre 2025 ai medesimi fini.
Con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto, l'assemblea ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea le decisioni relative alla nomina del CdA e del Collegio Sindacale con la conseguente prorogatio medio tempore dei componenti degli organi attualmente in carica.
Sia Credem che il tandem Iccrea-Banca Popolare Puglia e Basilicata sarebbero interessate al dossier relativo a BdM Banca, secondo quanto riportano oggi diversi quotidiani. Nei prossimi giorni dovrebbe prendere avvio una fase di sondaggio del mercato con la nomina degli advisor. Ieri Mediocredito Centrale ha detto di aver ricevuto alcune manifestazioni di interesse per l'acquisto della partecipazione detenuta in BdM Banca.
(Teleborsa) 10-04-2026 12:39
Con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto, l'assemblea ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea le decisioni relative alla nomina del CdA e del Collegio Sindacale con la conseguente prorogatio medio tempore dei componenti degli organi attualmente in carica.
Sia Credem che il tandem Iccrea-Banca Popolare Puglia e Basilicata sarebbero interessate al dossier relativo a BdM Banca, secondo quanto riportano oggi diversi quotidiani. Nei prossimi giorni dovrebbe prendere avvio una fase di sondaggio del mercato con la nomina degli advisor. Ieri Mediocredito Centrale ha detto di aver ricevuto alcune manifestazioni di interesse per l'acquisto della partecipazione detenuta in BdM Banca.
(Teleborsa) 10-04-2026 12:39
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Credem
|15,62
|+1,17
|12.49.24
|15,36
|15,62
|15,43