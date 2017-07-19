Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
BCE modifica orientamenti su politica monetaria per consentire prestiti a banche in risoluzione
(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi alcune modifiche ai propri orientamenti sull'attuazione della politica monetaria nell'Eurosistema, applicabili a partire dal 30 marzo 2026.
In primis, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sarà ripristinato per le entità soggette a un programma di risoluzione basato su una strategia di risoluzione bancaria aperta, a condizione che soddisfino determinate condizioni. Ad esempio, l'autorità di vigilanza deve confermare che la controparte rispetti i requisiti minimi regolamentari di fondi propri.
Inoltre, come annunciato a novembre 2024, alcune tipologie di asset temporanei saranno integrate nel quadro generale delle garanzie, mentre altre non saranno più utilizzate come garanzia. Ciò contribuisce a migliorare l'armonizzazione del quadro delle garanzie.
Per proteggere l'Eurosistema da potenziali cali del valore delle garanzie in caso di shock di transizione climatici avversi, verrà introdotto un fattore climatico. Questa misura è stata annunciata a luglio 2025 e sarà applicabile a partire dal 15 giugno 2026.
Gli strumenti di debito internazionali emessi presso depositari centrali internazionali in forma completamente dematerializzata o in qualsiasi altra forma che non si basi su titoli globali fisici saranno ammissibili come garanzia dell'Eurosistema, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità. L'Eurosistema si riserva il diritto di verificare che tali strumenti non diano origine a rischi sostanziali che potrebbero incidere sui diritti dell'Eurosistema in qualità di detentore della garanzia.
(Teleborsa) 27-01-2026 12:13
