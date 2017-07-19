Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
BCE, parere favorevole alla nomina di Boris Vujcic come futuro Vicepresidente
(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato oggi un parere favorevole in merito alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per la nomina del nuovo Vicepresidente dell'Istituto. Il candidato designato è Boris Vujcic, attuale Governatore della Banca centrale croata.
Il Consiglio direttivo ha dichiarato di non sollevare obiezioni alla nomina, riconoscendo in Vujcic una figura di comprovata levatura ed esperienza professionale nel settore monetario e bancario, requisiti fondamentali previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Boris Vujcic assumerà ufficialmente l'incarico il 1° giugno 2026, succedendo a Luis de Guindos, il cui mandato scadrà il prossimo 31 maggio. Il nuovo Vicepresidente resterà in carica per un mandato di otto anni, non rinnovabile.
L'iter di nomina proseguirà ora con il parere del Parlamento europeo, prima della designazione finale da parte del Consiglio europeo. Il parere adottato oggi sarà a breve pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e reso disponibile in tutte le lingue ufficiali sul sito della BCE.
