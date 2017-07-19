Dati
            BCE: a luglio calo tassi per prestiti a società, stabili quelli per mutui

            News Image (Teleborsa) - L'indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese è diminuito di 8 punti base a luglio 2025, attestandosi al 3,52%. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE). L'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è rimasto sostanzialmente invariato al 3,28%.

            Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza prestabilita dalle imprese è diminuito di 5 punti base all'1,89%; il tasso di interesse per i depositi overnight delle imprese è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,51%.

            Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza prestabilita dalle famiglie è diminuito di 4 punti base all'1,77%, trainato sia dagli effetti del tasso di interesse che da quelli della ponderazione; il tasso di interesse per i depositi overnight delle famiglie è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,25%.

            (Teleborsa) 03-09-2025 13:32


