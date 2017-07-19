Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Banca Popolare di Fondi, utile 2025 in leggero calo a 8,4 milioni di euro
(Teleborsa) - Banca Popolare di Fondi ha chiuso il 2025 con un utile netto pari a 8,4 milioni di euro, in leggero calo rispetto agli 8,6 milioni di euro dell'anno prima. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima assemblea di dar luogo alla distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2025 pari a 1.916.316,50 euro.
Il CET1 ratio è pari al 24,4%, mentre il Tier1 ratio a 24,4%. Al 31 dicembre 2025 si registra un'eccedenza di circa 1.040 punti base rispetto al requisito regolamentare (Overall Capital Requirement).
(Teleborsa) 10-02-2026 18:30
