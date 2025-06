AST: firmato al Mimit l'Accordo di Programma per il rilancio del sito produttivo di Terni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Obiettivo raggiunto. Oltre due anni di lavoro intenso senza mai mollare, superando ogni difficoltà. Un grande lavoro di squadra che ha visto insieme al governo, sindacati, Regione, Comune e anche tanti parlamentari che hanno condiviso il lavoro del nostro Tavolo". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, durante la riunione conclusiva al Mimit per la firma dell'per il rilancio del sito produttivo. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti di Mimit, Mase,, il Presidente della Regione Umbria, l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Terni. I termini dell'accordo sono stati poi illustrati in un incontro successivo alle organizzazioni sindacali."L'accordo di Terni – ha proseguito Urso – si aggiunge a quelli già raggiunti su, e speriamo di poter annoverare anche il rilancio del sito di Taranto, se gli enti locali lo condivideranno. Lasi rafforza sulla strada della tecnologia green, primi in Europa. Questa è politica industriale".L'Accordo di Programma, infatti, è un passaggio cruciale nel percorso condiviso di riconversione industriale e messa in sicurezza ambientale del polo siderurgico umbro. L'intesa è basata sul piano industriale illustrato da Arvedi ai sindacati lo scorso 2 maggio che prevede un investimento complessivo dida realizzarsi entro 2028 e una seconda fase successiva di interventi da valutare, in base al mercato, con ulteriori investimenti perIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy contribuirà alla realizzazione del piano industriale supportando l'investimento attraverso il, già richiesto dal Gruppo Arvedi e attualmente all'attenzione del soggetto gestore Invitalia. L'ammontare di agevolazioni richieste dall'azienda sulla base delle risultanze istruttorie è diL'Accordo prevede, inoltre, impegni concreti per la riduzione dell'e la messa in sicurezza della discarica e del sito in collaborazione con il Comune di Terni nonché per il contenimento dei, con l'impegno della Regione Umbria a favorire l'approvvigionamento da fonti rinnovabili tramite il sistema delle grandi derivazioni idroelettriche, coinvolgendo direttamente i grandi consumatori energivori, con vantaggi in termini di riduzione delle emissioni e sicurezza dell'approvvigionamento.Il Piano ambientale verrà realizzato inoltre con azioni di bonifica e con l'intervento difinalizzate alla messa in sicurezza permanente della discarica RSU.Sul, l'azienda si impegna al mantenimento degli attuali organici, con la possibilità di future implementazioni e la stabilizzazione dei lavoratori somministrati. Il piano di rilancio introdurrà tecnologie all'avanguardia che richiederanno l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale, in collaborazione con le istituzioni competenti.Infine, per garantire un'attuazione efficace e coordinata dell'Accordo, sarà istituito presso il MIMIT uncon il compito di monitorare e verificare l'avanzamento delle misure previste, assicurando il rispetto degli impegni assunti da tutte le parti coinvolte.11-06-2025 17:43