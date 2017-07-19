Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
ASSOTIR monitora l'applicazione del Decreto Infrastrutture 2025
(Teleborsa) - ASSOTIR ha avviato un monitoraggio per verificare l'effettiva applicazione del Decreto Infrastrutture 2025 e accertare se le norme sull'indennizzo agli autotrasportatori per soste eccessive vengano rispettate. L'analisi, condotta su un campione di imprese a sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto 73/2025, ha preso in esame due categorie: le imprese di media struttura (circa 40 veicoli per azienda) e le micro-imprese.
I risultati dello studio saranno presentati nel corso di una conferenza stampa online prevista per domani, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 11:30.
L'incontro si aprirà con il saluto della Presidente Anna Manigrasso, seguito dalla presentazione dei dati da parte del Dott. Alessandro Manzi, responsabile dell'Area Consulenza. Patrizio Loffarelli, responsabile Portualità, offrirà una testimonianza sulla realtà portuale, mentre il Segretario Generale Claudio Donati fornirà una valutazione politica basata sui dati raccolti.
(Teleborsa) 09-02-2026 12:46
