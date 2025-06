Anie Confindustria: "Energia, Building, Industria e Infrastrutture abilitano oltre il 56% del PIL italiano"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - In un'Europa impegnata nella duplice transizione green e digitale, l'Italia può contare su una filiera strategica per la competitività e la sovranità tecnologica nazionale: quella delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche rappresentate da ANIE Confindustria. Queste tecnologie costituiscono un'infrastruttura abilitante trasversale, essenziale per modernizzare i settori chiave del Paese – Energia, Building, Industria e Infrastrutture – alimentando filiere dal valore superiore a 1.100 miliardi di euro, pari a oltre il 56% del PIL nazionale. È quanto emerge dallocon il contributo del– presentato oggi in occasione dell'eventosvoltosi presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria.Lo studio – che propone un'analisi approfondita dei trend che stanno ridisegnando le catene del valore industriali, offrendo indicazioni concrete di policy per rafforzare la competitività sistemica dell'industria nazionale ed europea – si inserisce nel nuovo quadro di riferimento tracciato dalstrumento strategico adottato dalla Commissione Europea nel febbraio 2025 per guidare le politiche industriali dell'Unione, in coerenza con le raccomandazioni del Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea. Entrambi i documenti sottolineano l'urgenza di superare una visione meramente regolatoria per adottare un'agenda industriale proattiva, capace di coniugare sostenibilità, innovazione tecnologica e autonomia strategica.Pur in un contesto economico incerto a livello globale, le imprese hanno dimostrato una forte capacità di adattamento e crescita, trainata dalla spinta verso la transizione digitale ed ecologica. Nel 2023 il, confermando la solidità e il dinamismo del settore. Nel 2024, nonostante un contesto economico complesso, i settori rappresentati da ANIE Confindustria hanno confermato la propria resilienza, con una crescita della produzione industriale per la componente tecnologica del +2,2%, in controtendenza rispetto alla media manifatturiera italiana (-3,7%).Secondobasata sul confronto tra un campione di 738 imprese del perimetro ANIE e un campione di controllo composto da imprese rappresentanti sia manifattura che servizi, il fatturato a prezzi correnti ha registrato un'evoluzione nettamente positiva negli ultimi anni, in un contesto di grande spinta verso la twin transition: tra il 2019 e il 2023 l'incremento è stato prossimo al 40%, contro una crescita intorno al 25% del totale economia. I dati confermano anche una forte solidità strutturale delle imprese: EBITDA margin al 10% e produttività del lavoro pari a 91.400 euro per addetto (contro i 58.800 della media nazionale). Dietro questi risultati c'è un forte presidio delle leve strategiche chiave quali innovazione (il 33,8% delle imprese analizzate ha depositato brevetti), sostenibilità (40% di imprese certificate) ed export.. L'Italia si posiziona al sesto posto a livello globale per quota di mercato nel settore elettrotecnico, con punte di eccellenza e specializzazione in nicchie tecnologiche ad alto valore aggiunto. Leindicano una crescita ancora dinamica e superiore alla media del manifatturiero, grazie al ruolo strategico che il settore continuerà a esercitare per la transizione industriale del Paese."In un contesto globale complesso, emergono con forza la resilienza e la solidità del sistema produttivo ANIE, che ha ben colto le opportunità offerte dalla transizione digitale ed ecologica. La crescente attenzione verso l'efficientamento energetico, l'elettrificazione, l'automazione, la mobilità sostenibile e la digitalizzazione ha sostenuto gli investimenti globali, pubblici e privati, generando una domanda in continua espansione. L'ecosistema ANIE ha saputo agganciare questa domanda con un'offerta tecnologicamente avanzata, in un contesto di crescente competizione internazionale – ha dichiarato–. I prossimi anni si prospettano ancora sfidanti, in uno scenario macroeconomico mondiale fortemente incerto e con un quadro normativo europeo e nazionale in continua evoluzione. Le imprese dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica potranno cogliere nuovi spunti di crescita grazie agli investimenti attivati dalla twin transition, soprattutto se continueranno a rafforzare l'innovazione, la sostenibilità e la presenza sui mercati globali che hanno costruito in questi anni".Lo studio individua, per superare il mismatch tra domanda e offerta di competenze tecnologiche e rafforzare la formazione tecnica;, per consolidare la leadership europea in aree chiave come l'elettronica avanzata, l'efficienza energetica, la mobilità elettrica e le reti intelligenti;per ridurre le dipendenze da fornitori extraeuropei e affrontare le vulnerabilità geopolitiche e logistiche.Lacostituisce uno dei principali ostacoli all'attuazione delle transizioni sostenibile e digitale. Oltre il 50% delle imprese ANIE segnala gravi difficoltà nel reperire competenze adeguate. Solo il 49% della popolazione italiana possiede competenze digitali di base, e il numero di laureati STEM è inferiore alla media europea. La carenza di talenti, aggravata dal declino demografico, impone un ripensamento profondo delle politiche formative, rafforzando il ruolo degli ITS e promuovendo l'upskilling e il reskilling della forza lavoro. Le conseguenze economiche di questo skill mismatch sono rilevanti: il 70% delle imprese ANIE ha registrato rallentamenti nei progetti, mentre il 29% ha subito perdite di opportunità di mercato. Un approccio di filiera alla formazione, arricchito da partnership internazionali, può contribuire in modo determinante a colmare il divario di competenze e garantire la competitività futura del settore.L'Italia investe in R&S solo l'1,3% del PIL, collocandosi al di sotto della media UE e dei principali competitor internazionali. Il settore elettrotecnico ed elettronico rappresentato da ANIE si distingue nel panorama manifatturiero italiano per la sua elevata propensione all'innovazione, con investimenti in R&S che ammontano al 4% del fatturato. Lo Studio evidenzia la necessità di costruire un ecosistema nazionale dell'innovazione industriale, fondato su partenariati stabili tra imprese e centri di ricerca, incentivi automatici alla spesa in R&S e programmi strutturati di trasferimento tecnologico.hanno evidenziato la fragilità delle catene globali del valore. Il settore è particolarmente esposto a rischi legati all'approvvigionamento di componenti critici e materie prime strategiche. Negli ultimi anni, oltre il 55% degli associati di ANIE ha riscontrato difficoltà nel reperire materie prime non energetiche, mentre oltre il 58% degli associati ANIE ha avuto problemi di approvvigionamento di componentistica. Costruire una supply chain più robusta, localizzata e diversificata è oggi una priorità per ridurre le dipendenze e garantire la continuità produttiva.A seguito di un articolato processo di consultazione con imprese, stakeholder e istituzioni, sono stati identificati nell'ambito dello Studio tre principali fattori abilitanti e tre pilastri strategici per una, allineati alle indicazioni della Commissione europea (Competitiveness Compass), alle raccomandazioni di ORGALIM e al Rapporto Draghi. I prerequisiti trasversali che emergono come determinanti per il successo delle politiche settoriali sono la semplificazione normativa, il miglioramento dell'accesso al credito (soprattutto per le PMI) e lo stimolo alla domanda interna.attraverso un'azione integrata che coinvolga istituzioni educative, imprese e enti formativi, promuovendo una formazione continua mirata, la crescita degli ITS e percorsi di upskilling e reskilling per il personale delle PMI;semplificando l'accesso ai finanziamenti, incentivando la collaborazione tra industria e accademia, e promuovendo politiche di carriera intersettoriali per attrarre e trattenere talenti, garantendo un ecosistema di innovazione che sostenga la competitività e la crescita tecnologica;con politiche industriali che promuovano il riciclo delle materie prime, incentivando il re-shoring e near-shoring delle produzioni strategiche e rafforzando la collaborazione con Paesi partner, per garantire un approvvigionamento sicuro e una filiera sempre più autonoma e sostenibile.l'86% della riduzione delle emissioni prevista entro il 2030 dipende dall'adozione di tecnologie avanzate, molte delle quali fanno capo alla filiera di ANIE. Ciò a conferma che sostenibilità e competitività non sono alternative, ma elementi sinergici di una strategia industriale moderna.I risultati dello studio evidenziano con chiarezza la direzione da seguire: promuovere un ecosistema favorevole all'innovazione, valorizzare il capitale umano, rafforzare la capacità produttiva nazionale e costruire una filiera tecnologica autonoma, resiliente e sostenibile. In questo contesto ANIE Confindustriasi conferma pronta a contribuire con un approccio sistemico alla definizione di una governance industriale nazionale integrata con le priorità europee."L'industria elettrotecnica ed elettronica italiana è un pilastro della competitività industriale nazionale ed europea. In una Europa che deve accelerare sulla doppia transizione, le tecnologie di ANIE rappresentano un fattore abilitante essenziale – ha dichiarato–. Chiediamo con forza che il nostro settore venga riconosciuto come strategico in modo pieno, strutturale e stabile, all'interno delle politiche industriali, fiscali e di innovazione. Servono strumenti concreti per sostenere la crescita: la riduzione strutturale del cuneo fiscale; un Piano Nazionale Industria 6.0, che accompagni le imprese nella transizione digitale, verde e produttiva; bandi semplici, chiari e rapidi per favorire l'accesso agli incentivi; una cabina di regia pubblico-privata per una governance efficace; un Piano Casa per la manifattura, per rendere i territori produttivi attrattivi anche dal punto di vista sociale. Chiediamo un contesto che valorizzi chi innova, investe e crea lavoro nel Paese"."Le tecnologie dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica – ha dichiarato– sono la spina dorsale del futuro produttivo europeo. Lo studio realizzato con ANIE Confindustria dimostra come queste soluzioni, pervasive e trasversali, rappresentino un potente moltiplicatore di produttività, sostenibilità e resilienza nei settori strategici del sistema economico nazionale. Il settore ha tutte le carte in regola per guidare una nuova stagione di crescita intelligente e sostenibile. Oltre a rappresentare un pilastro essenziale per la decarbonizzazione e il raggiungimento degli obiettivi climatici europei al 2030, le tecnologie dell'elettrotecnica e dell'elettronicaabilitano quattro settori chiave per il futuro del Paese – Energia, Industria, Building e Infrastrutture – che nel 2023 hanno generato complessivamente 40,3 miliardi di investimenti, pari al 30% del totale degli investimenti privati in Italia. Un impatto economico che conferma il ruolo strutturale dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica nella trasformazione del sistema produttivo italiano".è main Partner dell'evento. L'iniziativa è stata altresì realizzata in collaborazione con CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e IMQ Group e con il contributo di ABB, Alstom, ExideTechnologies, GETRA, Hitachi Rail, Palazzoli, Prysmian, Fiera Milano, Messe Frankfurt Italia e Umana.18-06-2025 15:02