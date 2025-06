ANEV: il 75% degli italiani dice sì all'energia eolica

(Teleborsa) - "Oggi si festeggia la. Il convegno cheorganizza ogni anno vuole fare informazione in relazione ai temi dell'e alle ricadute positive da un punto di vista industriale, ambientale, occupazionale". A parlare è il presidente dell'ANEV,, in occasione del convegno "Semplificare l'eolico per accelerare la transizione energetica e ridurre i costi in bolletta" organizzato da ANEV presso la sede del GSE."Lo facciamo insieme alle istituzioni, in particolare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, agli operatori del settore, agli stakeholder e alle associazioni ambientaliste", ha aggiunto il Presidente Togni. L'associazione ha presentato anche una, realizzata da Vis Factor, che evidenzia ilin relazione all'energia eolica.

(Teleborsa)

"Il nostro obiettivo èe per questo abbiamo commissionato un sondaggio per capire il livello di gradimento dell'energia eolica – ha concluso il presidente Togni -. Il sondaggio ci restituisce unda parte della popolazione italiana sia sui social e che nella diffusione generalista. Questi dati ci dimostrano che l'eolico è. L'obiettivo della giornata è proprio fare corretta informazione su queste tematiche".12-06-2025 16:54