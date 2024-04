Al via "Nora, ritorno al futuro dell'energia", la nuova stagione del podcast di Terna per la Generazione Z

(Teleborsa)

È online "", la seconda stagione del fiction podcast di Terna , il gestore delladi trasmissione nazionale, rivolto alla Generazione Z. La prima edizione dell'audio drama è nata nel 2022 in occasione dell'avvio del progetto Tyrrhenian Lab, il centro di alta formazione e innovazione di Terna, realizzato in collaborazione con le Università di Cagliari, Salerno e Palermo, le città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna.Ilintreccia un racconto in stile noir alle sfide della twin transition, energetica e digitale, con l'obiettivo di avvicinare i giovani appassionati, studenti e professionisti delle discipline STEM alle nuove competenze della transizione energetica.Energia, innovazione e sostenibilità sono al centro delleche toccano i grandi temi dellain atto: dalle fonti rinnovabili alle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica, dall'e-mobility all'efficienza energetica, dall'uso razionale delle risorse naturali alla sensibilizzazione ambientale, dal gender gap ai cambiamenti climatici.In questa nuova stagione,, giovane consulente con un talento infallibile da profiler che le permette di tracciare in modo preciso e predittivo i profili delle persone, ha cambiato vita. La protagonista, appassionata di innovazione e nuove tecnologie digitali, sta infatti avviando una start-up dedicata alle donne che sognano la carriera in ambito. Una chiamata improvvisa, però, la porta ad affrontare nuove sfide, e vecchi problemi, in un piccolo paese di provincia. Seguendo la sua vocazione innata per il cambiamento e la passione per l'ambiente, Nora torna quindi a fare la profiler, aiutando la comunità a superare i pregiudizi e ad aprire gli occhi sulle numerose opportunità offerte dalla transizione energetica.Inclinazioni vicine a quelle dei protagonisti del, il centro di alta formazione delle competenze per il futuro del sistema elettrico, realizzato nei punti di approdo dei cavi del, l'elettrodotto sottomarino che prevede 3,7 miliardi investimenti per un totale di 970 km di collegamento. Con questo progetto Terna ha avviato un importante percorso di avvicinamento e formazione di una nuova generazione di professionisti che, grazie al gestore della rete di trasmissione nazionale, acquisiranno competenze distintive, tecnologiche e digitali, necessarie per gestire il futuro del sistema elettrico.Il personaggio di Nora rappresenta questo, l'espressione di una nuova generazione impegnata ad affrontare le sfide della transizione energetica e digitale, e i suoi riflessi, anche sociali, con nuove visioni e progetti per un futuro più sostenibile.In questo nuovo viaggio alla scoperta delle vie del futuro dell'energia, gli ascoltatori saranno guidati nel racconto da una voce "fuori campo" d'eccezione, quella di, content creator e icona della Generazione Z, interprete anche della campagna di lancio del podcast su TikTok e Instagram. Inoltre, per la prima volta, il pubblico avrà la possibilità di seguire Nora in una versione animata e interattiva, novità assoluta su TikTok, la piattaforma più amata dalla generazione Z: sul profilo Terna, infatti, gli utenti potranno interagire direttamente con lo sviluppo narrativo della storia e scegliere come continuarla, per sostenere la protagonista nelle sue scelte e aiutarla a portare a termine la sua missione.23-04-2024 13:25