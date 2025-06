Agroalimentare, ICCF : "Settore ricco di prospettive per le aziende italiane"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sul fronte dell'export, il Made in Italy agroalimentare ha raggiunto nel 2024 i 70 miliardi di euro, con l'11% dell'export totale italiano. L'export verso la Cina, sebbene in crescita (+30% rispetto al pre-pandemia), resta limitato rispetto al potenziale, rappresentando poco più di 630 milioni di euro. I prodotti più esportati includono cioccolato, caffè, latticini, vino, pasta e carne. La Cina, da parte sua, mostra una forte dipendenza dalle importazioni alimentari (oltre 215 miliardi di dollari nel 2024) ed è impegnata in una profonda riforma normativa e tecnologica, culminata nella nuova Legge sulla Sicurezza Alimentare (2023) e nel Piano per l'Agricoltura Intelligente (2024–2028). Il contesto commerciale è però complesso: le tensioni tra UE e Cina hanno portato all'introduzione di dazi reciproci su prodotti strategici, inclusi quelli agroalimentari. Le imprese italiane sono quindi chiamate ad adottare strategie proattive per affrontare le barriere tariffarie e non, diversificare i mercati e valorizzare le opportunità offerte dalla crescente domanda cinese di qualità e sicurezza alimentare. È quanto emerge dallapresentata oggi all'Auditorium Ferrero della SDA Bocconi School of Management, a Milano. All'evento ufficiale per l'uscita dihanno partecipato il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano,, il dean della SDA Bocconi,, il presidente ICCF,e numerosi soci, imprenditori e professionisti in rappresentanza delle aziende che fanno parte del network ICCF."La complessità del momento storico che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti – ha detto–, aggravata dalla rapidità con cui gli scenari internazionali stanno mutando intorno a noi. Proprio per questo motivo, il Rapporto Cina del nostro Centro Studi rappresenta un punto di riferimento essenziale per imprese e individui che desiderano comprendere i principali cambiamenti in atto in Cina e nei suoi rapporti bilaterali e multilaterali".In Cina – rileva il rapporto – ilcontinua a rappresentare il principale motore della crescita economica del Paese, mentre l'industria manifatturiera ad alta tecnologia e i veicoli a nuova energia svolgono un ruolo trainante nel comparto secondario. Nel 2024 il PIL ha registrato un'espansione del 5%, sostenuta da una solida performance dell'export e da misure di stimolo mirate. Tale crescita ha mostrato un'ulteriore accelerazione nel primo trimestre del 2025, raggiungendo il 5,4%.La domanda interna si mantiene contenuta, con un'inflazione prossima allo zero e segnali persistenti di pressione deflazionistica. Il settore immobiliare continua a mostrare tendenze al ribasso, nonostante le iniziative promosse dalle autorità centrali. Dal punto di vista politico, il 2025 rappresenta un anno cruciale in quanto segna la conclusione del XIV Piano Quinquennale e del programma Made in China 2025, i cui progressi risultano evidenti in ambiti strategici come l'intelligenza artificiale, i veicoli elettrici e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Inresta aperta la sfida relativa alla produzione e alla piena autosufficienza nel settore dei semiconduttori. Le priorità per il prossimo ciclo di sviluppo sono: promozione del benessere della popolazione, incentivazione dei consumi, sostegno al settore privato, riforme socio-sanitarie e transizione ecologica. A livello sociale, il documento segnalauna crescente attenzione verso l'equilibrio vita-lavoro e nuove aspettative da parte delle giovani generazioni, sia in ambito professionale che valoriale. Si evidenzia inoltre una maggiore sensibilità rispetto al tema del femminismo.Nel 2024, ilha raggiunto valori record, con una crescita delle esportazioni trainata da settori tecnologici e manifatturieri (hi-tech, veicoli, elettronica), mentre l'import si è concentrato su componenti strategici come circuiti integrati e minerali.l'ASEAN si conferma primo partner commerciale, mentre persistono squilibri con UE e USA a favore di Pechino. L'Italia, quarto partner cinese in Europa, mostra un deficit commerciale crescente, dovuto a un'importazione elevata e a difficoltà di penetrazione nel mercato cinese. Nel 2024 glisi sono diretti verso energia, materie prime e high-tech, con particolare focus su ASEAN e Africa. Glisi sono concentrati nel settore dei veicoli elettrici, soprattutto in Ungheria. Al contrario, gli investimenti in entrata in Cina sono in calo, nonostante riforme per attrarre capitale straniero nei settori tecnologici e avanzati. In questo contesto, i primi mesi dell'anno sono stati segnati dale dall'escalation della guerra dei dazi. Le relazioni con l'UE appaiono in fase di ricalibrazione mentre il rapporto bilaterale con l'Italia si sviluppa sotto l'egida del nuovo Piano d'Azione (2024-2027). Infine, la Cina continua a rafforzare legami bilaterali e regionali in Asia, Africa, Medio Oriente e Asia Centrale per consolidare la sua strategia globale in un contesto multipolare.20-06-2025 20:26