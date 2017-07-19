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            Acciaio: da oggi stretta Ue, dimezzate quote esenti da dazi

            News Image (Teleborsa) - Entra in vigore da oggi, martedì primo luglio, lo scudo dell'Ue per il settore siderurgico.

            In concreto, la nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia.

            Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell' Ue in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi - pari a 9,15 milioni - è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'Ue ha stipulato accordi di libero scambio.







            (Teleborsa) 01-07-2026 08:18


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