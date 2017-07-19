Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
ABI, Massimo Tononi componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea
(Teleborsa) - Il Comitato esecutivo dell'ABI ha indicato il Vice Presidente Massimo Tononi come componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea (FBE), di cui il Direttore Generale dell'ABI, Marco Elio Rottigni, è membro del Comitato Esecutivo. La nomina di Tononi avviene a seguito della scomparsa di Maurizio Sella per lungo tempo rappresentante dell'ABI nel Consiglio della FBE.
Il Consiglio della Federazione Bancaria Europea è composto da un rappresentante per ciascuna delle 33 Associazioni bancarie componenti della FBE. Il Consiglio è l'organo deputato ad approvare i conti annuali, modificare lo statuto, deliberare sulla missione e la cessazione degli associati, nonché assumere decisioni di natura strategica e politica in merito alle principali questioni di cui si occupa la Federazione.
(Teleborsa) 18-02-2026 15:34
