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            A2A Energia apre due nuovi sportelli a Milano

            void image (Teleborsa) - A2A Energia, società del Gruppo A2A , apre a Milano due nuovi sportelli dedicati ai clienti, uno in zona Lambrate, e uno in piazza Trento presso la nuova sede del Gruppo A2A Life Campus, offrendo un servizio sempre più capillare. A partire da giovedì 2 luglio, i due spazi si sono aggiunti ai 3 già presenti in città.


            Contestualmente, lo storico sportello di via Francesco Sforza non sarà più operativo.

            Le nuove aperture si inseriscono all'interno del piano di crescita della rete retail di A2A Energia - presente su tutto il territorio nazionale - che prevede di contare 160 punti fisici al 2030 abilitati alla piena assistenza ai clienti e alla vendita di commodity tradizionali (energia elettrica e gas) e soluzioni ad alta efficienza energetica come caldaie, condizionatori e pompe di calore, soluzioni per la mobilità elettrica e impianti fotovoltaici.

            (Teleborsa) 03-07-2026 15:23

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,342 +1,69 16.01.34 2,315 2,343 2,32


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