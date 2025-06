A2A, a Brescia inaugurata la cabina primaria "Violino"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Un nuovo concreto passo verso lae la modernizzazione della rete elettrica locale: è stata inaugurata oggi la nuova, una delle infrastrutture strategiche per il territorio bresciano previste dal piano di sviluppo, società del Gruppo A2A . All'evento hanno partecipato l'assessore al bilancio del Comune di Brescia, il sindaco di Roncadelle, l'AD di A2Ae l'AD di UnaretiRealizzata nella zona ovest di Brescia, al confine tra il Comune di Roncadelle e ildella città di Brescia, con un investimento complessivo di quasi, compresi gli interventi sulla rete, la Cabina Primaria Violino è progettata per potenziare e rendere più flessibile la rete di distribuzione, garantendo al contempo una maggiore integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico, in continua espansione sul territorio bresciano."La transizione energetica non è un traguardo astratto: è una trasformazione concreta che richiede visione, investimenti e infrastrutture all'altezza di questa sfida epocale – ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo A2A –. Il nostro piano industriale prevede 16 miliardi di investimenti per sostenere questa trasformazione, di cui oltre 4 proprio per il potenziamento e l'efficientamento della rete di distribuzione locale. La Cabina Primaria Violino è un esempio di come stiamo costruendo oggi l'energia di domani: più pulita, sicura e accessibile, in linea con i nostri obiettivi di decarbonizzazione e con le esigenze di un territorio che guarda al futuro"."La nuova Cabina Primaria Violino rappresenta un investimento strategico per la nostra città. Le infrastrutture energetiche sono nervature vitali del nostro sviluppo produttivo e per la qualità della vita – ha aggiunto l'assessore con delega alle Risorse dell'ente del Comune di Brescia–. Questo intervento non solo migliora l'affidabilità della rete elettrica, ma prepara Brescia alle sfide di una transizione energetica che sia sempre più ecologica e sostenibile. Come amministrazione siamo orgogliosi di accompagnare questa trasformazione con visione e concretezza, mettendo al centro l'energia come leva di competitività, benessere e progresso per tutta la comunità. La transizione verde di Brescia si costruisce a piccoli passi, anche con infrastrutture meno visibili ma che assumono un'importanza vitale in questo percorso".06-06-2025 14:24