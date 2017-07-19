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Wall Street positiva trainata dal Nasdaq, sprint di Microsoft +14% ma tonfo di Meta -9% dopo i conti
(Teleborsa) - Seduta positiva per Wall Street con il sentiment che resto diviso tra molteplici fattori.
Il Dow Jones sale dello 0,58% a 51.894 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 in aumento dello 0,89%.
In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+1,01%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+3,53%), beni di consumo secondari (+1,15%) e beni industriali (+0,61%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-3,06%), sanitario (-1,54%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,52%).
Resta l'attenzione sulla politica monetaria all'indomani della Federal Reserve che, come ampiamente atteso, ha deciso di mantenere i tassi di interesse sul dollaro nella forchetta del 3,50-3,75%. Nelle dichiarazioni introduttive della conferenza stampa esplicativa, il presidente Kevin Warsh ha sottolineato che "ove necessario e appropriato non esiteremo ad agire".
Occhi anche sulla stagione delle trimestrali con Microsoft che balza di oltre il 14% in scia alla crescita più rapida degli ultimi quattro anni della sua divisione cloud. Un rialzo però oscurato dal crollo di Meta Platforms (-9%), a seguito delle previsioni deludenti sui ricavi trimestrali. Dopo la chiusura dei mercati, lo sguardo si concentrerà sui risultati di Apple e Amazon, alla ricerca di ulteriori indizi sulle "Magnifiche Sette".
Infine, focus sui segnali provenienti dall'agenda macro che vede, tra l'altro, un rallentamento dell'economia statunitense nel 2° trimestre 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis nei dati preliminari sul trimestre, il PIL americano è infatti salito del 1,5% su base trimestrale, meno rispetto al +2,1% del trimestre precedente e di quanto atteso dagli analisti. Netta accelerazione, invece, dei consumi, con un +3,2% dal +0,5% del trimestre precedente.
(Teleborsa) 30-07-2026 15:39
Il Dow Jones sale dello 0,58% a 51.894 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 in aumento dello 0,89%.
In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+1,01%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+3,53%), beni di consumo secondari (+1,15%) e beni industriali (+0,61%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-3,06%), sanitario (-1,54%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,52%).
Resta l'attenzione sulla politica monetaria all'indomani della Federal Reserve che, come ampiamente atteso, ha deciso di mantenere i tassi di interesse sul dollaro nella forchetta del 3,50-3,75%. Nelle dichiarazioni introduttive della conferenza stampa esplicativa, il presidente Kevin Warsh ha sottolineato che "ove necessario e appropriato non esiteremo ad agire".
Occhi anche sulla stagione delle trimestrali con Microsoft che balza di oltre il 14% in scia alla crescita più rapida degli ultimi quattro anni della sua divisione cloud. Un rialzo però oscurato dal crollo di Meta Platforms (-9%), a seguito delle previsioni deludenti sui ricavi trimestrali. Dopo la chiusura dei mercati, lo sguardo si concentrerà sui risultati di Apple e Amazon, alla ricerca di ulteriori indizi sulle "Magnifiche Sette".
Infine, focus sui segnali provenienti dall'agenda macro che vede, tra l'altro, un rallentamento dell'economia statunitense nel 2° trimestre 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis nei dati preliminari sul trimestre, il PIL americano è infatti salito del 1,5% su base trimestrale, meno rispetto al +2,1% del trimestre precedente e di quanto atteso dagli analisti. Netta accelerazione, invece, dei consumi, con un +3,2% dal +0,5% del trimestre precedente.
(Teleborsa) 30-07-2026 15:39