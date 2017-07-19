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Wall Street mista, prosegue lo sprint di SpaceX
(Teleborsa) - Seduta mista per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,78%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 7.559 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,22%); sulla parità l'S&P 100 (-0,17%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+1,25%), finanziario (+1,11%) e utilities (+1,08%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica (-0,65%) e energia (-0,52%).
In un clima che continua a beneficiare dell'ottimismo sul fronte geopolitico, gli investitori restano in attesa di ulteriori dettagli sull'accordo di pace preliminare tra Stati Uniti e Iran. Parlando in Francia all'inizio della riunione del G7, Trump ha insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz, di fatto chiuso da settimane, è già "parzialmente aperto", spiegando che "Le navi stanno iniziando a salpare e sarà completamente aperto venerdì", giorno in cui i rappresentanti di Washington e Teheran si incontreranno in Svizzera per la firma dell'intesa provvisoria.
Gli investitori rimangono allo stesso tempo concentrati sulla politica monetaria: si apre oggi, infatti, la due giorni del Fomc, per la prima volta guidato da Kevin Warsh, con il mercato che si attende tassi fermi.
Dall'agenda macro, si sono registrati dati deboli a maggio sul mercato edilizio americano. I nuovi cantieri avviati hanno visto una contrazione del 15,4%, attestandosi a 1,177 milioni di unità, dopo il -8,5% (rivisto da -2,8%) registrato ad aprile. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri aperti a 1,43 milioni.
I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento dello 0,7% a 1,413 milioni di unità, dopo il +4,4% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto, ovvero fino a 1,42 milioni.
Sempre sul fronte macro, sono aumentati i prezzi import-export statunitensi a maggio. In particolare, i prezzi import hanno segnato un +1,9% su mese, e dopo il +2% rivisto di aprile.
Su base annua, i prezzi import hanno registrato un +6,7%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno riportato un +0,8% su mese e +3,7% su anno.
I prezzi export hanno evidenziato un incremento dell'1,3%, rispetto al +3,5% rivisto del mese precedente.
Su anno, il dato ha visto una crescita dell'11,2%. Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni hanno registrato un +1,2% su mese e +11,8% su anno.
Sull'azionario, prosegue la corsa di SpaceX che segna un progresso del 10,4% in area 212 dollari, dopo avere registrato un guadagno di oltre il 40% nelle prime due sessioni di negoziazioni al Nasdaq.
Inoltre, l'azienda spaziale fondata da Elon Musk ha annunciato l'acquisizione di Anysphere, società di software che creato l'agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale Cursor. L'operazione, interamente in titoli e il cui closing è atteso nel terzo trimestre di quest'anno, ha un controvalore di 60 miliardi di dollari.
(Teleborsa) 16-06-2026 15:52
Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,22%); sulla parità l'S&P 100 (-0,17%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+1,25%), finanziario (+1,11%) e utilities (+1,08%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica (-0,65%) e energia (-0,52%).
In un clima che continua a beneficiare dell'ottimismo sul fronte geopolitico, gli investitori restano in attesa di ulteriori dettagli sull'accordo di pace preliminare tra Stati Uniti e Iran. Parlando in Francia all'inizio della riunione del G7, Trump ha insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz, di fatto chiuso da settimane, è già "parzialmente aperto", spiegando che "Le navi stanno iniziando a salpare e sarà completamente aperto venerdì", giorno in cui i rappresentanti di Washington e Teheran si incontreranno in Svizzera per la firma dell'intesa provvisoria.
Gli investitori rimangono allo stesso tempo concentrati sulla politica monetaria: si apre oggi, infatti, la due giorni del Fomc, per la prima volta guidato da Kevin Warsh, con il mercato che si attende tassi fermi.
Dall'agenda macro, si sono registrati dati deboli a maggio sul mercato edilizio americano. I nuovi cantieri avviati hanno visto una contrazione del 15,4%, attestandosi a 1,177 milioni di unità, dopo il -8,5% (rivisto da -2,8%) registrato ad aprile. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri aperti a 1,43 milioni.
I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento dello 0,7% a 1,413 milioni di unità, dopo il +4,4% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto, ovvero fino a 1,42 milioni.
Sempre sul fronte macro, sono aumentati i prezzi import-export statunitensi a maggio. In particolare, i prezzi import hanno segnato un +1,9% su mese, e dopo il +2% rivisto di aprile.
Su base annua, i prezzi import hanno registrato un +6,7%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno riportato un +0,8% su mese e +3,7% su anno.
I prezzi export hanno evidenziato un incremento dell'1,3%, rispetto al +3,5% rivisto del mese precedente.
Su anno, il dato ha visto una crescita dell'11,2%. Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni hanno registrato un +1,2% su mese e +11,8% su anno.
Sull'azionario, prosegue la corsa di SpaceX che segna un progresso del 10,4% in area 212 dollari, dopo avere registrato un guadagno di oltre il 40% nelle prime due sessioni di negoziazioni al Nasdaq.
Inoltre, l'azienda spaziale fondata da Elon Musk ha annunciato l'acquisizione di Anysphere, società di software che creato l'agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale Cursor. L'operazione, interamente in titoli e il cui closing è atteso nel terzo trimestre di quest'anno, ha un controvalore di 60 miliardi di dollari.
(Teleborsa) 16-06-2026 15:52