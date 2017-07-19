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Wall Street apre sottotono in attesa della Fed
(Teleborsa) - Avvio debole per Wall Street mentre gli investitori attendono l'esito dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, da cui ci si attende che i tassi di interesse verranno mantenuti in un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%, e le parole del presidente Powell.
Focus sugli sviluppi della guerra in Iran. Le persistenti ostilità mantenuto i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile, con il Brent che ha superato i 108 dollari. Sul punto, gli esperti di Citi hanno scritto che "i prezzi del Brent saliranno con il proseguire del conflitto nei prossimi giorni, fino a 110-120$/barile", sostenendo che il mercato continuerà a salire fino a raggiungere un livello tale da forzare un intervento politico o strategico.
Nel frattempo, sul fronte macroeconomico, a febbraio ha accelerato più delle attese la crescita dei prezzi alla produzione: sono aumentati su base mensile dello 0,7%, dopo il +0,5% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e superiore al +0,3% delle stime. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,4%, dopo il +2,9% di gennaio, sopra del consensus (+2,9%).
Sulle prime rilevazioni, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 46.787 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500, che retrocede a 6.689 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,37%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,41%).
(Teleborsa) 18-03-2026 14:49
Focus sugli sviluppi della guerra in Iran. Le persistenti ostilità mantenuto i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile, con il Brent che ha superato i 108 dollari. Sul punto, gli esperti di Citi hanno scritto che "i prezzi del Brent saliranno con il proseguire del conflitto nei prossimi giorni, fino a 110-120$/barile", sostenendo che il mercato continuerà a salire fino a raggiungere un livello tale da forzare un intervento politico o strategico.
Nel frattempo, sul fronte macroeconomico, a febbraio ha accelerato più delle attese la crescita dei prezzi alla produzione: sono aumentati su base mensile dello 0,7%, dopo il +0,5% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e superiore al +0,3% delle stime. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,4%, dopo il +2,9% di gennaio, sopra del consensus (+2,9%).
Sulle prime rilevazioni, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 46.787 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500, che retrocede a 6.689 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,37%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,41%).
(Teleborsa) 18-03-2026 14:49