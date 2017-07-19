Dati
            Vendite sui mercati europei con minaccia Trump di dazi legati a Groenlandia

            News Image (Teleborsa) - Seduta in rosso per il FTSE MIB, su cui pesano oggi i dividendi di Enel e Snam (rispettivamente un dividendo parziale di 0,23 euro - yield 2,5% - e 0,1208 euro - yield 2%), in una giornata complessivamente negativa per le Borse europee, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi sui beni provenienti da otto paesi europei che si sono mobilitati a sostegno della Groenlandia. I dazi, che partiranno dal 10% il 1° febbraio, dovrebbero aumentare al 25% entro il 1° giugno, a meno che gli Stati Uniti non raggiungano un accordo per l'acquisto della Groenlandia. Domenica sera, durante una riunione di emergenza a Bruxelles, gli Stati membri dell'UE hanno concordato di dare priorità al dialogo e alla diplomazia con gli Stati Uniti e hanno deciso di rinviare l'attuazione delle misure di ritorsione al 1° febbraio, qualora i dazi entrassero in vigore in quella data. Sono state discusse diverse opzioni, tra cui l'uso dello strumento anticoercitivo, che limita le licenze commerciali e blocca l'accesso al mercato unico. L'UE potrebbe anche riattivare un pacchetto di misure di ritorsione da 93 miliardi di euro, predisposto lo scorso anno in risposta a precedenti controversie commerciali con gli USA.

            Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha alzato ancora le previsioni di crescita globale per il 2026, con l'adattamento ai dazi statunitensi e il continuo boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale. In particolare, nel suo World Economic Outlook, ha previsto una crescita del PIL mondiale del 3,3% nel 2026, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'ultima stima di ottobre e uguale alla crescita del 3,3% del 2025. L'FMI ha confermato la stima di crescita dell'economia italiana per il 2025 a 0,5%, ritoccando invece le previsioni per quest'anno e il prossimo rispetto ai pronostici di ottobre (+0,7% sia quest'anno che nel 2027 vs precedenti previsioni per +0,8% nel 2026 e +0,6% l'anno prossimo).

            Sul fronte macroeconomico, stamattina sono stati pubblicati importanti dati in Cina. Mentre il PIL è stato in linea con le aspettative al 4,5% annuo nell'ultimo trimestre e ha raggiunto l'obiettivo del 5% per il 2025, i dati mensili mostrano che l'economia cinese sta ancora lottando contro la debole domanda interna e la persistente crisi immobiliare. Le vendite al dettaglio a dicembre sono aumentate solo dello 0,9% annuo, le vendite di case continuano a scendere da livelli molto bassi, la crescita degli investimenti è stata debole )attestandosi al -3,8% da inizio anno a dicembre) e la produzione industriale è salita dal 4,8% al 5,2% a/a (contro attese per 5,0% a/a).

            Tra gli annunci societari a livello europeo, ASM International ha fatto sapere che ordini e ricavi per quarto trimestre sono risultati superiori alle aspettative; Ageas ha incrementato la guidance sul risultato operativo 2025 con l'impatto positivo della joint venture cinese; Douglas ha registrato un fatturato in aumento ma margini sotto pressione nel primo trimestre dell'esercizio 2025-2026.

            Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,163. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo dell'1,67%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%.

            Sale lo spread, posizionandosi a +62 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.

            Tra i mercati del Vecchio Continente in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,47%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dell'1,45%.

            Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,33%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,32%, continuando la seduta a 48.012 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,18%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-1,34%).

            Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto +2,17%. Guadagno moderato per Inwit, che avanza dello 0,95%.

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -4,91%. Sessione nera per STMicroelectronics, che lascia sul tappeto una perdita del 4,55%. Enel scende del 3,16%. Calo deciso per Brunello Cucinelli, che segna un -2,99%.

            Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, NewPrinces (+1,70%), ENAV (+1,24%), Tamburi (+1,21%) e MFE B (+0,99%).

            I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -3,96%. Sotto pressione Interpump, con un forte ribasso del 3,32%. Soffre Technogym, che evidenzia una perdita del 3,31%. Preda dei venditori Ferragamo, con un decremento del 2,82%.

            (Teleborsa) 19-01-2026 13:56

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Amplifon 12,985 -4,84 14.17.42 12,96 13,47 13,44
            Leonardo 60,42 +2,37 14.17.17 59,80 61,00 60,00
            Enav 4,706 +0,94 14.17.08 4,668 4,726 4,67
            Enel 9,127 -0,52 14.17.18 9,066 9,218 9,20
            Juventus Fc 2,664 -4,17 14.14.40 2,642 2,72 2,71
            Salvatore Ferragamo 7,03 -3,23 14.17.02 7,03 7,19 7,135
            Brunello Cucinelli 84,78 -3,13 14.17.53 84,42 86,10 85,00
            Inwit 7,475 +1,08 14.17.45 7,37 7,485 7,39
            Interpump Group 46,64 -3,36 14.17.17 46,42 47,16 47,00
            Tamburi 10,02 +1,01 14.16.59 9,86 10,18 9,94
            Stmicroelectronics 23,255 -4,32 14.17.47 23,07 23,755 23,75
            Mfe B 4,056 +0,75 14.17.02 3,97 4,07 4,048
            Snam 5,784 +0,38 14.16.23 5,716 5,786 5,732
            Newprinces 19,20 +1,91 14.11.42 18,62 19,24 18,62
            Technogym 16,95 -3,25 14.15.22 16,75 17,29 17,29


