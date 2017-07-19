Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › commenti
Vendite sui mercati europei con minaccia Trump di dazi legati a Groenlandia
(Teleborsa) - Seduta in rosso per il FTSE MIB, su cui pesano oggi i dividendi di Enel e Snam (rispettivamente un dividendo parziale di 0,23 euro - yield 2,5% - e 0,1208 euro - yield 2%), in una giornata complessivamente negativa per le Borse europee, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi sui beni provenienti da otto paesi europei che si sono mobilitati a sostegno della Groenlandia. I dazi, che partiranno dal 10% il 1° febbraio, dovrebbero aumentare al 25% entro il 1° giugno, a meno che gli Stati Uniti non raggiungano un accordo per l'acquisto della Groenlandia. Domenica sera, durante una riunione di emergenza a Bruxelles, gli Stati membri dell'UE hanno concordato di dare priorità al dialogo e alla diplomazia con gli Stati Uniti e hanno deciso di rinviare l'attuazione delle misure di ritorsione al 1° febbraio, qualora i dazi entrassero in vigore in quella data. Sono state discusse diverse opzioni, tra cui l'uso dello strumento anticoercitivo, che limita le licenze commerciali e blocca l'accesso al mercato unico. L'UE potrebbe anche riattivare un pacchetto di misure di ritorsione da 93 miliardi di euro, predisposto lo scorso anno in risposta a precedenti controversie commerciali con gli USA.
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha alzato ancora le previsioni di crescita globale per il 2026, con l'adattamento ai dazi statunitensi e il continuo boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale. In particolare, nel suo World Economic Outlook, ha previsto una crescita del PIL mondiale del 3,3% nel 2026, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'ultima stima di ottobre e uguale alla crescita del 3,3% del 2025. L'FMI ha confermato la stima di crescita dell'economia italiana per il 2025 a 0,5%, ritoccando invece le previsioni per quest'anno e il prossimo rispetto ai pronostici di ottobre (+0,7% sia quest'anno che nel 2027 vs precedenti previsioni per +0,8% nel 2026 e +0,6% l'anno prossimo).
Sul fronte macroeconomico, stamattina sono stati pubblicati importanti dati in Cina. Mentre il PIL è stato in linea con le aspettative al 4,5% annuo nell'ultimo trimestre e ha raggiunto l'obiettivo del 5% per il 2025, i dati mensili mostrano che l'economia cinese sta ancora lottando contro la debole domanda interna e la persistente crisi immobiliare. Le vendite al dettaglio a dicembre sono aumentate solo dello 0,9% annuo, le vendite di case continuano a scendere da livelli molto bassi, la crescita degli investimenti è stata debole )attestandosi al -3,8% da inizio anno a dicembre) e la produzione industriale è salita dal 4,8% al 5,2% a/a (contro attese per 5,0% a/a).
Tra gli annunci societari a livello europeo, ASM International ha fatto sapere che ordini e ricavi per quarto trimestre sono risultati superiori alle aspettative; Ageas ha incrementato la guidance sul risultato operativo 2025 con l'impatto positivo della joint venture cinese; Douglas ha registrato un fatturato in aumento ma margini sotto pressione nel primo trimestre dell'esercizio 2025-2026.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,163. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo dell'1,67%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%.
Sale lo spread, posizionandosi a +62 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.
Tra i mercati del Vecchio Continente in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,47%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dell'1,45%.
Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,33%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,32%, continuando la seduta a 48.012 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,18%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-1,34%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto +2,17%. Guadagno moderato per Inwit, che avanza dello 0,95%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -4,91%. Sessione nera per STMicroelectronics, che lascia sul tappeto una perdita del 4,55%. Enel scende del 3,16%. Calo deciso per Brunello Cucinelli, che segna un -2,99%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, NewPrinces (+1,70%), ENAV (+1,24%), Tamburi (+1,21%) e MFE B (+0,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -3,96%. Sotto pressione Interpump, con un forte ribasso del 3,32%. Soffre Technogym, che evidenzia una perdita del 3,31%. Preda dei venditori Ferragamo, con un decremento del 2,82%.
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Amplifon
|12,985
|-4,84
|14.17.42
|12,96
|13,47
|13,44
|Leonardo
|60,42
|+2,37
|14.17.17
|59,80
|61,00
|60,00
|Enav
|4,706
|+0,94
|14.17.08
|4,668
|4,726
|4,67
|Enel
|9,127
|-0,52
|14.17.18
|9,066
|9,218
|9,20
|Juventus Fc
|2,664
|-4,17
|14.14.40
|2,642
|2,72
|2,71
|Salvatore Ferragamo
|7,03
|-3,23
|14.17.02
|7,03
|7,19
|7,135
|Brunello Cucinelli
|84,78
|-3,13
|14.17.53
|84,42
|86,10
|85,00
|Inwit
|7,475
|+1,08
|14.17.45
|7,37
|7,485
|7,39
|Interpump Group
|46,64
|-3,36
|14.17.17
|46,42
|47,16
|47,00
|Tamburi
|10,02
|+1,01
|14.16.59
|9,86
|10,18
|9,94
|Stmicroelectronics
|23,255
|-4,32
|14.17.47
|23,07
|23,755
|23,75
|Mfe B
|4,056
|+0,75
|14.17.02
|3,97
|4,07
|4,048
|Snam
|5,784
|+0,38
|14.16.23
|5,716
|5,786
|5,732
|Newprinces
|19,20
|+1,91
|14.11.42
|18,62
|19,24
|18,62
|Technogym
|16,95
|-3,25
|14.15.22
|16,75
|17,29
|17,29