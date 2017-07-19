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Seduta di acquisti a Wall Street trainata dal tech in attesa di Nvidia
(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street sostenuta dagli acquisti sul comparto tech mentre cresce l'attesa per le nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale che dovrebbero emergere dalla trimestrale di Nvidia.
Occhi anche sul PCE di luglio per ulteriori segnali sull'andamento dell'inflazione utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 7.677 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,64%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,38%).
Informatica (+0,98%) e telecomunicazioni (+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,70%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,87%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck (+3,84%), Nvidia (+2,19%), Goldman Sachs (+2,18%) e IBM (+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike, che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.
Soffre McDonald's, che evidenzia una perdita dell'1,63%.
Preda dei venditori Salesforce, con un decremento dell'1,61%.
Si concentrano le vendite su Chevron, che soffre un calo dell'1,58%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cadence Design Systems (+5,06%), Advanced Micro Devices (+4,91%), Marvell Technology (+4,85%) e AppLovin (+4,00%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Zscaler, che ha archiviato la seduta a -4,34%.
Crolla Thomson Reuters, con una flessione del 3,90%.
Vendite su Intuit, che registra un ribasso del 3,37%.
Seduta negativa per Palo Alto Networks, che mostra una perdita del 3,10%.
(Teleborsa) 26-08-2026 00:10
Occhi anche sul PCE di luglio per ulteriori segnali sull'andamento dell'inflazione utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 7.677 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,64%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,38%).
Informatica (+0,98%) e telecomunicazioni (+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,70%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,87%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck (+3,84%), Nvidia (+2,19%), Goldman Sachs (+2,18%) e IBM (+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike, che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.
Soffre McDonald's, che evidenzia una perdita dell'1,63%.
Preda dei venditori Salesforce, con un decremento dell'1,61%.
Si concentrano le vendite su Chevron, che soffre un calo dell'1,58%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cadence Design Systems (+5,06%), Advanced Micro Devices (+4,91%), Marvell Technology (+4,85%) e AppLovin (+4,00%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Zscaler, che ha archiviato la seduta a -4,34%.
Crolla Thomson Reuters, con una flessione del 3,90%.
Vendite su Intuit, che registra un ribasso del 3,37%.
Seduta negativa per Palo Alto Networks, che mostra una perdita del 3,10%.
(Teleborsa) 26-08-2026 00:10