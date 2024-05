Seduta cauta a New York

Dow Jones

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,44% a 39.056 punti, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il primo di questo mese, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 5.188 punti. Senza direzione il(-0,04%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,07%).Protagoniste della seduta sono state ancora una volta le trimestrali, alcune in parte deludenti, con la stagione dei risultati societari che sta volgendo al termine. Sul fronte della politica monetaria, gli investitori monitoreranno attentamente i commenti di diversi funzionari della Fed - il vicepresidente Philip Jefferson, la presidente di Boston Susan Collins e la governatrice Lisa Cook durante - per ottenere nuovi indizi sui piani di allentamento monetario della banca centrale statunitense.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,44%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,34%),(+2,06%),(+2,03%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,22%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,35%),(+3,75%),(+2,34%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,02%.Scende, con un ribasso del 3,84%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,20%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 208K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77 punti; preced. 77,2 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,7%).09-05-2024 00:10