Prese di profitto generalizzate sui listini europei, FTSE MIB a -1,61%
(Teleborsa) - Chiusura in netto ribasso per le Borse europee, guidate dall'indice tedesco DAX che termina con un rosso superiore al 2%. Anche gli indici di Madrid e Milano hanno subito pesanti prese di profitto, in particolare sui titoli bancari, mentre l'indice francese ha mostrato una flessione più contenuta.
In Eurozona, l'inflazione flash di agosto ha registrato incrementi di +0,2% m/m e di +2,1% a/a (come atteso e contro +2% precedente) per la misura headline e di +2,3% a/a (come a luglio e contro +2,2% atteso) per la misura core. Le maggiori spinte al rialzo sull'anno sono continuate a provenire dagli alimentari non lavorati, in un contesto in cui l'energia resta in territorio negativo.
"Credo che l'economia sia già leggermente accomodante e quindi non vedo il motivo per un ulteriore taglio dei tassi nella situazione attuale", ha dichiarato Isabel Schnabel (Board BCE), mentre Francois Villeroy de Galhau (Banca di Francia) ha detto che l'inflazione è "ampiamente sotto controllo".
Per quanto riguarda gli annunci societari, MPS ha migliorato l'offerta su Mediobanca aggiungendo una componente cash di 0,90 euro per azione, offrendo un premio dello 0,6% rispetto ai valori di mercato di ieri e dell'11,4% rispetto ai prezzi di gennaio, quando è stata annunciata l'OPS. Nestle ha estromesso il CEO per una "relazione sentimentale" non dichiarata con una dipendente e nominato Philipp Navratil (capo di Nespresso) nuovo CEO.
L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,10%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,35%.
Torna a salire lo spread, attestandosi a +97 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,68%.
Tra gli indici di Eurolandia pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,29 punti percentuali, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,87%, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.
Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione dell'1,61%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 44.273 punti, in forte calo dell'1,64%. Pesante il FTSE Italia Mid Cap (-2,07%); come pure, depresso il FTSE Italia Star (-2,26%).
Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Ferrari avanza dell'1,90%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Leonardo, che ha archiviato la seduta a -3,93%. Seduta negativa per STMicroelectronics, che scende del 3,92%. Sensibili perdite per Interpump, in calo del 3,92%. Scivola Banca Popolare di Sondrio, con un netto svantaggio del 3,74%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Comer Industries (+3,16%), Ferragamo (+2,25%), Intercos (+1,17%) e Caltagirone SpA (+1,09%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Webuild, che ha archiviato la seduta a -5,88%. In apnea Technoprobe, che arretra del 4,66%. Tonfo di Cementir, che mostra una caduta del 3,97%. Lettera su Sesa, che registra un importante calo del 3,90%.
(Teleborsa) 02-09-2025 17:48
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Sesa
|72,75
|-3,90
|17.35.04
|72,75
|76,45
|76,00
|Interpump Group
|39,18
|-3,92
|17.37.37
|39,16
|40,76
|40,62
|Cementir Holding
|13,54
|-3,97
|17.37.00
|13,54
|14,12
|14,08
|Salvatore Ferragamo
|4,732
|+2,25
|17.35.25
|4,668
|4,836
|4,678
|Webuild
|3,62
|-5,88
|17.35.08
|3,62
|3,852
|3,85
|Caltagirone
|7,40
|+1,09
|17.37.47
|7,32
|7,52
|7,42
|Intercos
|12,12
|+1,17
|17.35.14
|11,98
|12,24
|11,98
|Leonardo
|48,94
|-3,93
|17.37.18
|47,94
|50,98
|50,98
|Banca Monte Paschi Siena
|7,633
|-3,01
|17.39.42
|7,601
|7,881
|7,865
|Technoprobe
|6,54
|-4,66
|17.35.25
|6,54
|6,84
|6,84
|Bca Pop Sondrio
|12,10
|-3,74
|17.35.26
|12,09
|12,56
|12,475
|Ferrari
|419,20
|+1,90
|17.36.35
|414,30
|421,70
|418,00
|Stmicroelectronics
|22,16
|-3,92
|17.38.53
|22,115
|22,985
|22,98
|Comer Industries
|35,90
|+3,16
|17.35.25
|35,40
|36,50
|36,10