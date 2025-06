Poco mossa Wall Street in attesa della risposta dell'Iran. Niente scossoni sul greggio

Nike

(Teleborsa) -, dopo che l'contro i suoi impianti nucleari nel fine settimana, alimentando il timore di un conflitto più ampio in Medio Oriente. Tehran ha definito la mossa di Trump un "azzardo" e ha lasciato intendere che gli attacchi del fine settimana abbiano ampliato la gamma di obiettivi legittimi per le sue forze armate. Trump, nel frattempo, ha sollevato la questione di un cambio di regime in Iran in un post sui social media.Occhi puntati soprattutto sui prezzi del petrolio, a causa delle, una rotta chiave per l'approvvigionamento petrolifero da parte dell'Iran.Sul fronte della politica monetaria, questa settimana gli investitori seguiranno con attenzione l', davanti al Congresso. L'audizione arriva dopo che la banca centrale statunitense ha mantenuto invariati i tassi di interesse nella riunione di politica monetaria di giugno, ma ha segnalato rischi inflazionistici dovuti all'aumento dei dazi commerciali.Sempre sul fronte dei tassi, oggi sono ininterventi da parte di Christopher Waller (board Fed), Austan Goolsbee (Fed di Chicago) e Mary Daly (Fed di San Francisco).Nei prossimi giorni si avranno anche alcune indicazioni da parte di grandi multinazionali, con ledel colosso dell'abbigliamento sportivoe del gigante delle spedizioni. Oggi, prima dell'apertura del mercato,ha segnalato ricavi in crescita e margini in calo nel terzo trimestre.Guardando ai, ilsi ferma a 42.229 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.977 punti (+0,15%). Pressoché invariato il(+0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(+0,11%).23-06-2025 15:40