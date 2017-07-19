Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › commenti
Listini statunitensi consolidano i guadagni della mattinata
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta in denaro, con il Dow Jones che avanza dello 0,58% mentre l'S&P-500 segna un +0,86% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.833 punti. In evidenza il Nasdaq 100 (+1,26%); sulla stessa tendenza, in denaro l'S&P 100 (+0,92%).
Nell'S&P 500 viaggiano bene i comparti informatica (+1,79%), sanitario (+1,05%) e beni industriali (+0,82%). Il settore beni di consumo per l'ufficio, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.
Sul fronte delle banche centrali, dopo che la scorsa settimana la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base, portandoli al 3,50%-3,75%, il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha detto di non avvertire "l'urgenza di dover intervenire ulteriormente sulla politica monetaria in questo momento, perché credo che i tagli che abbiamo apportato ci abbiano posizionato molto bene".
Notizia del giorno, comunque ampiamente attesa dai mercati, è che la Banca del Giappone ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti base allo 0,75%, il livello più alto dal 1995.
Sul fronte macroeconomico, è stato rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. A dicembre, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 52,9 punti dai 53,3 della lettura preliminare, a fronte dei 53,5 punti attesi. L'indicatore è risultato superiore invece ai 51,1 del mese precedente. Invece, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a novembre un incremento dello 0,5% su base mensile, in rallentamento dal +1,5% di ottobre (rivisto da +1,2%).
Tra le società interessate da annunci, Carnival ha registrato ricavi record nel quarto trimestre 2025 e ha annunciato il ripristino del dividendo, mentre Lockheed Martin si è aggiudicata dalla Space Development Agency contratto del valore potenziale di oltre un miliardo di dollari per satelliti per il tracciamento missilistico.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+3,85%), Boeing (+3,06%), Goldman Sachs (+2,45%) e Cisco Systems (+2,01%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike (-10,21%), che nella serata di ieri ha diffuso i risultati del secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2026, evidenziando ricavi in lieve aumento ma una significativa pressione sulla redditività, in un contesto operativo definito dal gruppo come dinamico e in fase di riposizionamento.
Soffre Home Depot, che evidenzia una perdita del 2,45%.
Sostanzialmente debole Sherwin Williams, che registra una flessione dell'1,10%.
Si muove sotto la parità Procter & Gamble, evidenziando un decremento dello 0,76%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+6,79%), Advanced Micro Devices (+6,00%), PDD Holdings (+4,86%) e Lam Research (+4,15%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Lululemon Athletica, che continua la seduta con -2,49%.
Preda dei venditori Paychex, con un decremento del 2,20%.
Si concentrano le vendite su Comcast Corporation, che soffre un calo dell'1,87%.
Vendite su CDW, che registra un ribasso dell'1,56%.
(Teleborsa) 19-12-2025 19:13
(Teleborsa) 19-12-2025 19:13