La nuova seduta di Wall Street consolida i precedenti guadagni
(Teleborsa) - Wall Street avvia una nuova seduta all'insegna del denaro consolidando gli acquisti della sessione precedente. In frazionale rialzo il Dow Jones dello 0,51%; sulla stessa linea, l'S&P-500 che avanza dello 0,42%, portandosi a 6.803 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,62%) e dell'S&P 100 (+0,41%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica (+1,16%), energia (+0,74%) e finanziario (+0,43%).
Ieri le forti previsioni del produttore dei chip Micron Technology hanno riacceso l'ottimismo nei confronti dei titoli legati all'intelligenza artificiale e gli investitori hanno tratto conforto dai dati sui prezzi al consumo che a novembre sono aumentati meno del previsto.
Oggi è il giorno delle tre streghe (Triple Witching Day), l'ultima delle quattro giornate dell'anno (terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre) in cui scadono simultaneamente futures su indici azionari, opzioni su indici azionari e opzioni su singole azioni
Intanto sull'equity, forti vendite su Nike, che nella serata di ieri ha diffuso i risultati del secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2026, evidenziando ricavi in lieve aumento ma una significativa pressione sulla redditività, in un contesto operativo definito dal gruppo come dinamico e in fase di riposizionamento.
Ben comprata invece Oracle che guida il gruppo di investitori che assumerà il controllo delle operazioni statunitensi di TikTok dopo l'accordo con ByteDance.
Dopo che la scorsa settimana la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base, portandoli al 3,50%-3,75%, il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha detto di non avvertire "l'urgenza di dover intervenire ulteriormente sulla politica monetaria in questo momento, perché credo che i tagli che abbiamo apportato ci abbiano posizionato molto bene".
Sul fronte macroeconomico, attese a breve la fiducia dei consumatori dell'Università Michigan di dicembre e le vendite di case esistenti di novembre.
(Teleborsa) 19-12-2025 15:51
