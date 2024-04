Wto: commercio globale atteso a +2,6% nel 2024 dopo -1,2% del 2023

Elementi per sostanziali rischi al ribasso per le previsioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Il commercio globale di beni dovrebbe riprendere gradualmente quest'anno dopo la contrazione registrata nel 2023 guidata dagli effetti persistenti degli elevati prezzi dell'energia e dell'inflazione. E' quanto prevedono gli esperti del Wto nell'outlook pubblicato oggi a Ginevra. Secondo le nuove stime, il volume del commercio mondiale di merci dovrebbe aumentare del 2,6% nel 2024 e del 3,3% nel 2025, dopo essere diminuito dell'1,2% nel 2023. Tuttavia, i conflitti regionali, le tensioni geopolitiche e l'incertezza della politica economica rappresentano sostanziali rischi al ribasso per le previsioni. Le pressioni inflazionistiche - rilevano gli esperti del Wto - dovrebbero attenuarsi quest'anno, consentendo ai redditi reali di crescere nuovamente, in particolare nelle economie avanzate, fornendo cosi' una spinta al consumo di beni manifatturieri. Una ripresa del commercio di beni nel 2024 e' peraltro gia' evidente, con gli indici dei nuovi ordini di esportazione che indicano un miglioramento delle condizioni all'inizio dell'anno dopo che gia' nel quarto trimestre il volume degli scambi era stato sostanzialmente pari a quello del quarto trimestre 2022 (+0,1%). "Stiamo facendo progressi verso la ripresa del commercio globale, grazie a catene di approvvigionamento resilienti e a un solido quadro commerciale multilaterale, che sono vitali per migliorare i mezzi di sussistenza e il benessere - spiega il direttore generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala -. E' fondamentale mitigare rischi come i conflitti geopolitici e la frammentazione del commercio per mantenere la crescita economica e la stabilita''.

