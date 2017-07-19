Shein: a novembre i primi punti vendita fisici, esordio in Francia

Per ora sei boutique tra Bhv Marais e Galeries Lafayette (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 ott - Shein ha scelto la Francia per inaugurare i suoi primi punti vendita fisici permanenti a livello mondiale. A partire da novembre aprira' una boutique al Bhv Marais di Parigi, seguita da cinque ulteriori aperture all'interno di Galeries Lafayette a Digione, Reims, Grenoble, Angers e Limoges. L'iniziativa nasce da una partnership con la Societe' des Grands Magasins (Sgm), proprietaria e gestore degli spazi commerciali coinvolti. La piattaforma asiatica presenta il progetto come 'un impegno per rivitalizzare i centri citta' e rilanciare i grandi magazzini', creando 200 posti di lavoro diretti e indiretti in Francia tramite Sgm.

Fondata in Cina nel 2012 e con sede a Singapore, Shein ha costruito il proprio successo su abbigliamento e accessori a prezzi molto bassi, con un vasto catalogo. Nel 2022 ha registrato 23 miliardi di dollari di ricavi e conta 16.000 dipendenti nel mondo. L'espansione nei punti vendita fisici arriva mentre il colosso e' nel mirino del settore tessile europeo per mancato rispetto di standard ambientali e sociali, oltre che per accuse di concorrenza sleale e uso della deroga Ue sui piccoli pacchi esenti da dazi doganali.

