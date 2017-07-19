Prysmian: si aggiudica interconnessione Italia-Tunisia, vale fino a 460 mln

Gara indetta da Terna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 set - Prysmian si e' aggiudicata la gara indetta da Terna, gestore della rete elettrica italiana, e da Steg, operatore della rete elettrica tunisina, per la realizzazione del collegamento elettrico sottomarino tra Italia e Tunisia nell'ambito del Progetto Elmed. Il contratto, di cui e' inizialmente prevista una attivazione preliminare, all'avverarsi di alcune condizioni potrebbe raggiungere un valore di circa 460 milioni di euro.

Il collegamento elettrico unira' la sottostazione elettrica di Partanna, in Sicilia, con quella di Mlaabi, nella penisola di Capo Bon in Tunisia, attraversando lo Stretto di Sicilia e raggiungendo una profondita' massima di circa 800 metri.

"Questo e' un progetto di grande rilevanza per l'Italia, la Tunisia, l'Europa e l'Africa. Essere stati scelti rappresenta una conferma della nostra esperienza nella gestione di grandi sfide e nella ricerca di soluzioni smart', ha commentato in una nota Raul Gil, Evp Transmission Bu di Prysmian. 'Entrambi i Paesi trarranno vantaggio da questa interconnessione che contribuira' a sua volta alla transizione globale verso un'energia piu' pulita", ha concluso.

