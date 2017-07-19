Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Prysmian: si aggiudica interconnessione Italia-Tunisia, vale fino a 460 mln

            Gara indetta da Terna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 set - Prysmian si e' aggiudicata la gara indetta da Terna, gestore della rete elettrica italiana, e da Steg, operatore della rete elettrica tunisina, per la realizzazione del collegamento elettrico sottomarino tra Italia e Tunisia nell'ambito del Progetto Elmed. Il contratto, di cui e' inizialmente prevista una attivazione preliminare, all'avverarsi di alcune condizioni potrebbe raggiungere un valore di circa 460 milioni di euro.

            Il collegamento elettrico unira' la sottostazione elettrica di Partanna, in Sicilia, con quella di Mlaabi, nella penisola di Capo Bon in Tunisia, attraversando lo Stretto di Sicilia e raggiungendo una profondita' massima di circa 800 metri.

            "Questo e' un progetto di grande rilevanza per l'Italia, la Tunisia, l'Europa e l'Africa. Essere stati scelti rappresenta una conferma della nostra esperienza nella gestione di grandi sfide e nella ricerca di soluzioni smart', ha commentato in una nota Raul Gil, Evp Transmission Bu di Prysmian. 'Entrambi i Paesi trarranno vantaggio da questa interconnessione che contribuira' a sua volta alla transizione globale verso un'energia piu' pulita", ha concluso.

            com-Mar

            (RADIOCOR) 26-09-25 12:57:10 (0300)ENE,INF,UTY 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Prysmian 82,60 +1,50 15.20.35 81,06 83,46 81,40


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.