Open Fiber: spunta ipotesi cessione a Fibercop ramo d'azienda con lotti aree grigie-FOCUS (RPT)

Si punta a chiudere entro giugno, domani cda di Open Fiber (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - La cessione dei lotti del piano Italia a 1 giga nelle aree grigie, a semi fallimento di mercato, da Open Fiber a Fibercop, caldeggiata dal governo, potrebbe passare, secondo quanto apprende Radiocor, attraverso la cessione di un ramo d'azienda.

Sarebbe questa una delle ipotesi su cui si sta discutendo in questi giorni. Un'altra ipotesi in campo e' quella di valutare lotto per lotto, individuando criteri di scorporo dei comuni. L'operazione di cessione di ramo d'azienda, che pero' comporterebbe anche la cessione di dipendenti, passerebbe al vaglio antitrust. L'ipotesi di cessione dei lotti del piano a Italia a 1 giga aggiudicati da Open Fiber riguarda le regioni di Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto piu' Friuli-Venezia. Ad avanzare questa ipotesi e' stato lo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. Peraltro uno dei problemi piu' pressanti da risolvere, incontrati dalla stessa Open Fiber e' quello della carenza di manodopera qualifica per portare a tempo rapidamente i lavori.

L'obiettivo, sempre stando a quanto si apprende e' concludere l'operazione sui lotti entro giugno, ma non e' escluso che ci sia un rinvio visto che bisognera' poi decidere cosa conferire nel ramo d'azienda e quanto valorizzarlo.

La combinazione di Open Fiber e Fibercop, operazione richiesta da piu' parti nel mercato e auspicata anche dai vertici di Tim, potrebbe dunque intanto prender una prima forma della cessione di un ramo d'azienda per le aree grigie.

Questo non basterebbe tuttavia a configurare la combinazione dei due gruppi a cui e' legato, se realizzata entro il 2026, un earn out a Tim di circa due miliardi.

Intanto l'operazione di cessione di Fibercop alla cordata con Kkr e' ancora sub iudice dell'Antitrust che sta guardando all'Msa tra Tim e Fibercop allo scopo di verificare se quest'ultimo, dopo lo scorporo della rete fissa di Tim, sia effettivamente indipendente e se l'esclusiva di 30 anni per la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso a Tim sia eccessiva. Indagine sulla quale dovrebbe essere aperta una consultazione.

Tra le tematiche che potrebbero emergere, secondo alcune fonti vicine al dossier, c'e' l'acquisto da parte di Fibercop di alcune linee ftth rivendute a Tim dalla piccola societa' Connecting Project che a sua volta compra da Open Fiber.

L'operazione, stando a quanto si apprende da varie fonti vicine al dossier, avviene a prezzi **superiori** rispetto a quelli a cui si rivende.

Intanto domani e' atteso il primo cda di Open Fiber che analizzera' la possibilita' di cedere i lotti delle aree grigie a Fibercop. L'operazione deve passare al vaglio di entrambi i cda, ma, come notava qualche giorno fa Il Sole 24 Ore, per l'ex rete Telecom il passaggio del board e' quasi una formalita', dal momento che la lettera inviata il 2 aprile dal presidente e ad Massimo Sarmi, che offriva di subentrare anche in tutti i lotti delle aree semi-concorrenziali assegnati al concorrente, era gia' stata autorizzata. Domani il cda di Open Fiber, invece, vagliera' se dare o meno il via libera a sedersi al tavolo per negoziare sui lotti.

