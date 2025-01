Mps-Mediobanca: il risiko bancario torna protagonista con la mossa di Siena -FOCUS

Operazione vista positivamente dal Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 gen - L'Offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca riaccende il risiko bancario italiano, che per la verita' negli ultimi mesi era gia' stato sufficientemente vivace. Dall'Offerta di Banco Bpm per Anima per arrivare a quella di Unicredit sullo stesso Banco Bpm, senza dimenticare la possibile combinazione tra Banca Ifis e illimity. Il settore del credito, insomma, e' in fermento anche perche' alla ricerca di nuovi spazi per efficientamento e crescita, alla luce di una dinamica di tassi decrescente, cosa che rende di maggiore interesse business piu' redditizi come l'asset management (oggetto del maxi accordo tra Generali e Natixis).

Certo, la partita Mps-Mediobanca rappresenta una sorta di 'escalation' che rischia di sparigliare le carte con possibili effetti anche sulla prima compagnia assicurativa italiana, le Generali, visti i protagonisti dell'operazione.

Il gruppo Caltagirone, Delfin e il Mef, infatti, potrebbero arrivare ad avere fino al 29% del nuovo agglomerato Mps-Mediobanca; Piazzetta Cuccia oggi detiene il 13% del Leone, dove gli stessi Delfin e Caltagirone hanno rispettivamente oltre il 9% e circa il 7%. Un intreccio costruito negli anni dai due imprenditori (Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio) investendo miliardi di euro, e che forse oggi potrebbe essere arrivato a un momento cruciale. Anche se per il momento, va detto, l'accoglienza del mercato all'Ops di Mps su Mediobanca non e' stata delle migliori, visto che il concambio proposto e' gia' a sconto.

Qual e' la posizione della politica a fronte delle ultime evoluzioni del risiko bancario? 'Siamo per il libero mercato.

Le iniziative di mercato se servono a rafforzare il nostro sistema bancario, che e' gia' sano, sono benvenute. Poi credo si debba anche procedere nella liberalizzazione del Monte dei Paschi e andare avanti in questa direzione come abbiamo sempre chiesto e il governo ci ha seguito in questa direzione", ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato sull'Ops lanciata da Mps su Mediobanca.

Lo stesso deal, per le sue caratteristiche cosi' come sono state presentate dal management della banca senese, sarebbe vista positivamente dal Governo. Infatti, l'operazione, di mercato e lanciata da una banca ormai risanata e considerata solida, avrebbe una serie di punti a favore, a partire dal fatto che non risultano sovrapposizioni dal punto di industriale, cosa che non dovrebbe quindi portare a riduzione di personale o chiusure di sportelli. Piuttosto, una integrazione tra Mps e Mediobanca potrebbe risultare perfetta, considerando che sarebbe un arricchimento per i due istituti, con creazione di valore per entrambi. Un altro elemento da valutare positivamente e' che Mps, la banca piu' antica del mondo e che si era ritrovata in forti difficolta' finanziarie, tanto da richiedere l'ingresso dello Stato nel capitale per salvarla, non solo e' stata risanata ma ora e' in grado anche di portare avanti operazioni di mercato. Il ministero dell'Economia e delle Finanze, di fatto primo azionista di Mps, sapeva delle intenzioni della banca toscana e, come ha detto lo stesso Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, 'il ministero non ha posto nessun limite a questa operazione'.

