Morning note: l'agenda di martedi' 31 marzo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - - Torino: presentazione del volume 'Famiglie e risparmio.
Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani', realizzato in occasione del 175esimo Anniversario di Cassa Depositi e Prestiti.
- Milano: McKinsey & Company organizza un evento celebrativo per i suoi 100 anni di presenza nel mondo.
- Milano: Aspenia Talk "Infrastrutture intelligenti: una visione strategica per lo sviluppo dell'Italia", in partnership con Webuild.
- Milano: conferenza stampa di presentazione del Festival dell'Economia di Trento 2026, in programma dal 20 al 24 maggio, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing. Tema di quest'anno 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'.
- Roma: l'Aula della Camera vota la fiducia al Governo su Dl bollette.
- Fiumicino (Rm): evento stampa di Ita Airways, che celebra il suo ingresso in Star Alliance.
- Giappone: diffusione dati tasso di disoccupazione, febbraio; vendite al dettaglio, febbraio; produzione industriale, febbraio.
- Cina: diffusione indici PMI composito - Caixin, marzo; manifatturiero e non - NBS, marzo.
- Germania: diffusione dati vendite al dettaglio, febbraio.
- Gran Bretagna: diffusione dati Pil, T4.
- Francia: diffusione dati spese per consumi, febbraio; inflazione, marzo.
- Germania: diffusione dati prezzi import, febbraio; tasso di disoccupazione, marzo.
- Italia: diffusione dati inflazione, marzo; fatturato dell'industria e dei servizi, gennaio; indicatori demografici, anno 2025.
- Eurozona: diffusione dati inflazione, marzo.
- Stati Uniti: diffusione C/Shiller indice dei prezzi delle case, gennaio; indice PMI (Chicago), marzo; fiducia consumatori (CB), marzo.
red.
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