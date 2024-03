Morning note: l'agenda di martedi' 12 marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - - Milano: conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico 2024-25 di A2A.

- Trieste: Generali annuncia i conti 2023, segue conference call - Milano: Italgas annuncia i conti 2023, segue conference call - Verona: si apre la terza edizione di LetExpo, organizzata da ALIS , in collaborazione con Veronafiere. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy; Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Bruxelles - riunione Ecofin - Roma: presentazione del Piano industriale di Leonardo.

- Roma: assemblea generale Unindustria. Partecipano: Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy; Carlo Bonomi, presidente Confindustria.

- Roma: evento di presentazione della 169esima Indagine Congiunturale di Federmeccanica - Roma: evento di presentazione della relazione 'Impresa Italia verso il G7'. Partecipano: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Emma Marcegaglia, B7 Chair Confindustria - Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali per 7,5 miliardi di euro.

- Cina: M2; nuovi prestiti bancari - Gran Bretagna: tasso di disoccupazione ILO; retribuzioni - Germania: inflazione - Italia: Istat su esportazioni delle regioni italiane; Istat, nota sull'andamento dell'economia italiana.

- Stati Uniti: inflazione

