            Morning note: l'agenda di lunedi' 9 febbraio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - - Strasburgo (Francia): Christine Lagarde, presidente della Bce, partecipa al dibattito in plenaria del Parlamento Europeo sullo stato dell'economia dell'Ue e sulle attivita' della Bce.

            - Milano: presentazione del Piano di attivita' 2026 di Fondazione Cariplo. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo.

            - Roma: presentazione in anteprima della collezione numismatica 2026. Partecipa Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze.

            - Roma: conferenza stampa di presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno del Ricordo. Partecipa Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

            Red-.

            (RADIOCOR) 09-02-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              


