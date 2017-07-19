Morning note: l'agenda di lunedi' 9 febbraio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - - Strasburgo (Francia): Christine Lagarde, presidente della Bce, partecipa al dibattito in plenaria del Parlamento Europeo sullo stato dell'economia dell'Ue e sulle attivita' della Bce.
- Milano: presentazione del Piano di attivita' 2026 di Fondazione Cariplo. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo.
- Roma: presentazione in anteprima della collezione numismatica 2026. Partecipa Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze.
- Roma: conferenza stampa di presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno del Ricordo. Partecipa Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.
Red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 09-02-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN