Morning note: l'agenda di lunedi' 27 ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - - Milano: Poste Italiane celebra i 10 anni dalla Quotazione nella Borsa di Milano.

- Milano: assemblea pubblica 2025 Federchimica 'La chimica dei valori. Pensiero scientifico, ambiente, economia, societa' al centro dell'industria delle industrie'.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

- Milano: prima edizione del 'Green Building Forum Italia', organizzato da Gbc Italia. Partecipano, tra gli altri, Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti; Alessandro Giuli, ministro della Cultura; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per Coesione e Riforme della Commissione Europea; Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia. In attesa di conferma la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Avio - Roma: evento 'Immobiliare Quotato, un volano per l'Economia e i Mercati', organizzato dal Consiglio Nazionale Centri Commerciali e Sda Bocconi School of Management - Roma: Stati Generali della Space Economy 'La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita'. Partecipa Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban.

- Germania: IFO.

- Eurozona: M3

