Mondadori: in 2024 utile a 60,2 mln (-3,5%), cedola sale a 0,14 euro

Ricavi 934,7 mlm (+3,3%). 'Cresce remunerazione soci' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Via libera del cda del gruppo Mondadori ai conti del 2024, chiusi con un utile netto in calo a 60,2 milioni di euro rispetto a 62,4 milioni dell'anno precedente (-3,5%) per effetto, principalmente, 'di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi' scrive la societa' in una nota. I ricavi consolidati salgono a 934,7 milioni di euro (+3,3%), mentre l'ebitda 'adjusted' a 157,6 milioni (+3,6%). La Posizione finanziaria netta (escluso Ifrs 16) e' di -91,8 milioni di euro. Il board ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione (per un totale di 36,5 milioni di euro), in crescita del 17% rispetto al 2023.

Quanto al futuro, per il 2025 il gruppo editoriale stima ricavi ed ebitda 'adjusted' 'attesi in crescita low single-digit', con una 'marginalita' stabile intorno al 17%', mentre conferma 'una crescente politica di remunerazione degli azionisti'. L'Indebitamento finanziario netto di gruppo (IfrsS 16) e' previsto collocarsi, a fine esercizio 2025, a 1,0x ebitda 'adjusted' (da 1,1x di fine 2024).

