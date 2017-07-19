Materie prime critiche: Urso, Italia in short list per sito stoccaggio europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - 'L'Italia e' nella short list per avere uno dei primi due centri strategici di stoccaggio per materie prime critiche in Europa. Si fara' probabilmente nel Nord Italia, cosi' e' vicino alle infrastrutture di trasporto'. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'iniziativa di Legambiente 'L'Italia in cantiere. Un clean industrial deal made in Italy'. 'L'Europa e' circondata da guerre, ne vogliamo prendere atto? O pensiamo ancora di vivere in pace. In questo mondo devo garantire l'autonomia strategica, per questo serve un centro strategico di stoccaggio di materie prime critiche', ha aggiunto Urso, che ha messo in relazione il sito di stoccaggio con la necessita' di una indipendenza strategica europea. 'Ho parlato recentemente con i commissari europei nel consiglio competitivita' di come sia assolutamente necessario garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche, delle terre rare per le nostre imprese, per la nostra societa'', ha specificato Urso a margine dell'evento di Legambiente. 'Questo e' il bene piu' prezioso anche a fronte di rischi geopolitici che ci sono e di quelli geoeconomici derivanti da conflitti armati, da guerre commerciali, dalla competizione globale che e' in atto o dallo scontro globale che e' in atto, ed e' per questo che noi abbiamo chiesto alla Commissione europea, con responsabilita', di limitare le esportazioni di rottami ferrosi dal nostro continente a garanzia di quelle imprese siderurgiche, come le imprese italiane, che hanno avviato un processo di decarbonizzazione con l'installazione di forni elettrici', ha continuato Urso, sottolineando che e' anche l'unico modo perche' si possa sviluppare una economica circolare: 'Credo che sia piu' facile realizzare un'impresa del riciclo, tanto piu' in Italia, piuttosto che aprire una miniera e soprattutto ci vuole molto meno tempo. E noi non abbiamo tanto tempo per garantire l'autonomia strategica europea'.

