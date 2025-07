JPMorgan: -17% utile II trim a 14,9 mld $, ricavi -11% a 44,9 mld

Dimon: ancora rischi significativi da dazi ed economia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - JpMorgan Chase ha chiuso il secondo trimestre con utili e ricavi in calo, riflettendo un difficile confronto con lo scorso anno, quando la banca aveva registrato una componente di profitto una tantum. La banca newyorkese nei tre mesi chiusi a giugno ha riportato un utile netto in calo del 17% a 14,99 miliardi di dollari, 5,24 dollari per azione, rispetto ai 18,15 miliardi, o 6,12 dollari per azione, dello scorso anno. Il fatturato netto e' stato di 45,7 miliardi di dollari, in calo del 10%.

Il reddito netto da interessi e' stato di 23,3 miliardi di dollari, in crescita del 2%. I ricavi reported sono scesi dell'11% a 44,9 miliardi, mentre quelli managed sono calati del 10% a 45,68 miliardi. Le masse gestite sono salite del 18% a 4.300 miliardi di dollari. 'Ciascuna linea di business ha registrato una buona performance', ha commentato il presidente e ceo Jamie Dimon, sottolineando come "L'economia statunitense e' rimasta solida nel trimestre. La finalizzazione della riforma fiscale e la potenziale deregolamentazione sono positive per le prospettive economiche, tuttavia persistono rischi significativi, tra cui le tariffe e l'incertezza commerciale, il peggioramento delle condizioni geopolitiche, gli elevati deficit fiscali e i prezzi elevati degli asset. Come sempre, speriamo nel meglio, ma prepariamo l'azienda a un'ampia gamma di scenari".

