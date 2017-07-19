Iveco: Urso, Leonardo assicurera' sviluppo Defence, incontrero' Tata su asset civili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Leonardo sapra' "assicurare lo sviluppo industriale di Iveco Defence nel quadro di una piu' ampia politica industriale nel comparto della Difesa' mentre "nelle prossime settimane" e' previsto un incontro con il gruppo Tata sul futuro delle attivita' civili di Iveco "in vista di una nuova convocazione del tavolo con le parti sociali e gli enti locali". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una nota emessa al termine dell'incontro al Mimit con i sindacati e con i rappresentanti di Leonardo. Il ministro incontrera' Tata Motors, che si appresta ad acquistare da Iveco le attivita' dei veicoli commerciali, il prossimo 28 ottobre. A questo appuntamento seguira' qualche giorno dopo l'incontro con i sindacati e l'azienda indiana.

Il tavolo proseguira' il monitoraggio su questo passaggio societario in piena trasparenza, e si ti aggiungera' non appena giungeranno novita' sulla trattativa - scrive il ministero - Oltre agli aspetti produttivi e occupazionali, particolare attenzione sara' posta dal Mimit alla tutela della tecnologia, della ricerca e del patrimonio industriale, cosi' da rafforzare la centralita' del nostro Paese nello sviluppo internazionale dell'azienda.

Per quanto riguarda invece le attivita' di difesa di Iveco, nel corso dell'incontro Leonardo ha specificato che l'acquisizione rappresenta un 'tassello fondamentale' per lo sviluppo del piano industriale di consolidamento nei cinque domini operativi (terra, mare, aria, spazio e cyber). Il ministro Urso ha sottolineato che la vendita a Leonardo e' "un'operazione ben diversa da quella prospettata anni fa", quando, anche con suo intervento in Parlamento come presidente del Copasir fu bloccata una cessione in blocco che non avrebbe offerto adeguate garanzie sul piano industriale e occupazionale e che poteva pregiudicare la sicurezza nazionale.

fon

(RADIOCOR) 10-10-25 13:29:54 (0312) 3 NNNN