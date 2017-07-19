Italia-Usa: Meloni, stiamo fianco a fianco, teniamo aperto oceano di opportunita'

Alleati dall'industria alle frontiere della liberta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - "Insieme Stati Uniti e Italia non sono solo alleati. Sono i due pilastri del mondo libero. Stiamo fianco a fianco dagli ambiti dell'industria alle prime linee della liberta' assicurando che l'oceano di opportunita' resti aperto per i prossimi 50 anni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video messaggio inviato alla cerimonia del 50esimo anniversario della National Italian Americana Foundation. Rivolgendo un saluto ai 2300 presenti, la premier ha aggiunto "con cosi' tanti amministratori delegati e innovatori qui stasera, penso sia giusto dire che una parte significativa del Pil italiano si trova proprio qui, al Washington Hilton: questo e' il tipo di potere che deriva dall'incontro tra l'eccellenza italiana e le opportunita' americane".

Fon

(RADIOCOR) 19-10-25 10:00:21 (0134)GOV 3 NNNN