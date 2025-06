India: Tajani, interlocutore fondamentale, incrementare export e investimenti

Sviluppi e ricadute ci saranno senz'altro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 05 giu - "Per noi l'India rappresenta un interlocutore fondamentale, vogliamo incrementare le esportazioni e gli investimenti italiani in India ma vogliamo avere anche piu' investimenti indiani nel nostro Paese". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine del Business Forum Italia-India a Brescia. "La presenza di tanti imprenditori italiani e indiani oggi - ha aggiunto - significa che il lavoro che stiamo facendo con il ministro Piyush Goyal (ministro del Commercio indiano e dell'Industria, ndr) sta portando frutti positivi per entrambe le economie". In mattinata "abbiamo visitato A2a, esempio importante di economia circolare, un bel modello, quindi siamo pronti a esportare il nostro saper fare anche in questo settore".

Quanto alla Lombardia, "ci sono, anche per le imprese lombarde, tante opportunita' in India e tante opportunita' in Italia per gli indiani. Credo che le cose andranno nella giusta direzione. Stiamo gia' lavorando da mesi per incrementare gli sviluppi commerciali tra i nostri Paesi.

Quindi sviluppi e ricadute ci saranno senz'altro".

bla

(RADIOCOR) 05-06-25 12:40:07 (0291) 3 NNNN